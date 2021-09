Ecco Lou : E' il cane con le orecchie più lunghe del mondo

Grazie ai suoi padiglioni sovradimensionati, Lou ha catturato l'attenzione dei suoi adottanti e ora ha anche fatto la storia, conquistando il record mondiale per lepiùdel. Lou ora ha tre anni con 34 centimetri di. Una "apertura alare" di oltre 80 centimetri, che lo rende così unico da meritare un posto nell'edizione 2022 del Guinness World Records. Ledelsono molto basse e ogni lembo è lungo circa 13,38 pollici. Paige Olsen lo ha adottato da cucciulo e ha confessato che è stato amore a prima vista per le sue"stravagantemente", che sono cresciute con lui.

La donna, però, non li aveva mai misurati e non aveva mai pensato di condividere la cosa finché, grazie alla "noia pandemica", ha deciso di fare domanda per il nuovo record. Le orecchie lunghe non sono un problema per Lou e non richiedono attenzioni particolari, a parte un tempo maggiore per la pulizia. In inverno, il cane indossa un collare più caldo in cui i lunghi padiglioni possono stare al caldo anche quando si muove sulla neve. Per il resto, è un cane normale e Paige spera che questo titolo "ispiri molte persone ad abbracciare l'unicità di ogni animale domestico e ad amarli per sempre".

Altre News per: eccocaneorecchielunghemondo