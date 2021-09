UMANJI: IL VIDEOGIOCO Enhanced Edition in arrivo per PS5

Outright Games ha svelato oggi la Enhanced Edition di “JUMANJI: IL VIDEOGIOCO” in arrivo il 22 ottobre per PlayStation 5. Partendo dalla divertente versione del 2019, questa edizione del gioco, in arrivo esclusivamente per PS5, riduce i tempi di caricamento, aggiunge la risoluzione 4k dinamica, l’HDR e il framerate fino a 120FPS.





“JUMANJI: IL VIDEOGIOCO” include la modalità co-op per 4 giocatori online o in locale per esplorare e avventurarsi nel mondo di gioco nei panni degli esilaranti eroi del più recente film JUMANJI di Sony Pictures.

Per maggiori informazioni su Outright Games

Altre News per: umanjivideogiocoenhancededitionarrivo