Xiaomi Pad 5 Un Tablet Davvero Versatile Adatt

Dopo più di quattro anni senza un nuovo modello di tablet da offrire sul mercato, Xiaomi torna in vigore nel 2021 con il suo nuovissimo Xiaomi Pad 5, un tablet di medio formato e progettato per essere versatile.

Con il suo formato da 11 pollici e il design elegante, lo Xiaomi Pad 5 potrebbe far arrossire la concorrenza. Il motto del colosso cinese per questo tablet è stato: "Play Hard, Work Smart". Per la dimensione professionale, Xiaomi presenta la sua suite di produttività, che include la compatibilità con la Xiaomi Smart Pen.

Il rapporto qualità-prezzo è invidiabile

Lo Xiaomi Pad 5 ha molti vantaggi, a partire da un chip Qualcomm Snapdragon 860. Accoppiato con un Adreno 640, questo consente al tablet di affermarsi come un gioiello di prestazioni, almeno per questa gamma.

Presentazione

Xiaomi torna nel mercato dei tablet dopo diversi anni di assenza. Il produttore cinese ha lanciato due nuovi tablet che potrebbero mettere in ombra l'iPad di Apple. In ogni caso, questo è ciò che afferma il fondatore di Xiaomi, Lei Jui. Xiaomi Mi Pad 5 (disponibile in Italia) e Xiaomi Mi Pad 5 Pro (non previsto a livello internazionale).



Prima di andare oltre, ecco le caratteristiche tecniche di questo tablet di fascia media:



Schermo : 11 pollici, WQHD + (2560 x 1600 px) con frequenza di aggiornamento di 120Hz, compatibile con Dolby Vision

Processore : Qualcomm Snapdragon 860 (8 core)

RAM : 6 GB

Memoria interna : 128 GB

Audio stereo con 4 altoparlanti, compatibile con Dolby Atmos, audio ad alta risoluzione

Modulo foto frontale : un sensore da 8 mpx - video 1080p @ 30 fps

Modulo fotografico posteriore : un sensore da 13 mpx - video 4K a 30 fps

Connettività : Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac

Batteria da 8720 mAh

Caricabatterie da 22,5 Watt

Peso : 511 grammi

Prezzo : 349 euro per il modello da 128 GB e 399 euro per 256 GB di spazio di archiviazione

Alla Scoperta del tablet Mi Pad 5







La confezione Dello Xiaomi Pad 5 è piuttosto sobria e in realtà non fornisce alcuna informazione sul tablet: non resta che aprirla per saperne di più. All'interno troviamo ovviamente il tablet Mi Pad 5, oltre a una guida introduttiva, il caricabatterie ufficiale e il suo cavo USB-C. Si prega di notare che la Smart Pen è venduta separatamente.



Il retro del tablet è etichettato "Xiaomi" e troviamo il modulo fotografico, con un solo sensore e il flash. Sulla parte frontale abbiamo lo schermo con i suoi bordi neri. La fotocamera frontale si trova al centro del bordo superiore del tablet, che per inciso è progettato per essere tenuto in verticale .





Se osserviamo i diversi lati del tablet, possiamo vedere i quattro altoparlanti: 2 in alto, 2 in basso e sono facilmente visibili, perché abbastanza larghi. Per la parte microfonica ce ne sono due : Uno in alto e uno in basso.



Da un lato abbiamo la sede per posizionare la Xiaomi Smart Pen per poterla ricaricare, ma vi ricordiamo che non è in dotazione con il tablet. Dall'altro lato abbiamo un connettore per la tastiera Xiaomi, anch'essa venduta separatamente.



Per quanto riguarda i pulsanti, sulla parte superiore del tablet è presente un pulsante di accensione/spegnimento, e sul lato destro, sopra la sede per lo stilo, è presente un pulsante per la gestione del volume. I due pulsanti sono abbastanza vicini l'uno all'altro, consentendo ad esempio di acquisire schermate con una mano.





Nota: se decidete di utilizzare il tablet in modalità desktop con una tastiera, il sensore frontale, che può fungere da telecamera per le tue videoconferenze, passerà di lato.



Alla fine, qualcuno direbbe che mancano tre cose: la porta Jack, un LED di notifica e la possibilità di aggiungere una scheda microSD per espandere lo spazio di archiviazione.



Avremmo potuto aggiungere un quarto elemento mancante: il lettore di impronte digitali, perché non ce n'è, né sul retro, né di lato, né sotto lo schermo. In compenso è disponibile il riconoscimento facciale ed è reattivo, possiamo dire che compensa bene.



Sebbene non sia uno schermo OLED, ma uno schermo LED, la qualità del display è soddisfacente. La resa cromatica è buona e la luminosità corretta.

Il tablet Xiaomi Mi Pad 5 offre una grande esperienza ed è piacevole da usare per diversi motivi: si tiene bene in mano nonostante le sue dimensioni di 11 pollici, il suo schermo è davvero bello con una buona resa dell'immagine e soprattutto funziona davvero bene!

La qualità costruttiva è buona e il design pulito, l'unico aspetto negativo su questo punto è l'integrazione del modulo fotografico posteriore che è esposto ai graffi.Se diamo particolare importanza alla connessione, dobbiamo tenere conto del fatto che non c'è lo slot microSD, né la porta Jack, né il lettore di impronte digitali, il chip GPS o le notifiche LED.

Prezzo e disponibilità

Lo Xiaomi Pad 5 sarà disponibile per la vendita dal 21 settembre in due versioni distinte. Il primo offre 128 GB di storage interno e sarà disponibile a partire da 349€. Il secondo offre 256 GB di storage e sarà disponibile al prezzo di 399€ e puoi acquistarlo qui.

