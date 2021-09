Cotton compie 30 anni - grosse novità in arrivo

Per celebrare i 30 anni di Cotton, Strictly Limited Games e ININ Games sono orgogliosi di annunciare il ritorno di Cotton alla fine di quest'anno con:





Cotton 100%,

Panorama Cotton,

Cotton Guardian Force Saturn Tribute.

I giochi saranno disponibili in diverse edizioni su www.strictlylimitedgames.com e/o www.iningames.com! Le edizioni limitate e da collezione saranno pronte per il preordine a breve!





E questo non ètutto - c'è molto di più!





Resta sintonizzato per un annuncio molto speciale, in arrivo entro la fine dell'anno in occasione del trentesimo compleanno di Cotton!





