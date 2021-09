Gioco d'azzardo e intrattenimento in rete: si gioca sempre di più da mobile

Che sia per fare un acquisto, per cercare un’informazione o per puro e semplice intrattenimento, sono sempre di più le persone che preferiscono un dispositivo mobile al pc. Questa tendenza comporta numerose conseguenze anche per chi opera in rete, chiamato a dare sempre più rilevanza alla fruibilità da mobile. Questo recente cambiamento ha chiaramente interessato anche chi si occupa di intrattenimento, tra cui i gestori di piattaforme di gioco d’azzardo. In che modo, e cosa è cambiato?

Fonte: Pixabay

Giocare d’azzardo da mobile

Il fatto che molti casinò online stiano prestando sempre più attenzione all’accessibilità da mobile è una diretta conseguenza di quelle che sono le esigenze degli utenti, sempre più propensi a giocare da un dispositivo mobile come un tablet o uno smartphone piuttosto che da computer. Per questo motivo, la maggior parte delle piattaforme mette oggi a disposizione la possibilità di giocare anche da dispositivi mobili, offrendo un catalogo di giochi altrettanto ricco: proprio come da pc, anche nella versione mobile dei casinò si può giocare a blackjack online, fare una partita di poker, provare la roulette o le slot machine. Per farlo, alcuni casinò mettono a disposizione un’app scaricabile attraverso la quale poter accedere ai giochi della piattaforma, mentre altre, pur non avendo un’applicazione dedicata, permettono agli utenti di accedere ai giochi direttamente da browser, senza che la loro qualità e velocità sia compromessa. Si tratta di scelte strategiche che hanno direttamente a che fare con le richieste e le abitudini dei giocatori, e che le piattaforme di gioco hanno saputo cogliere assicurandosi allo stesso tempo che i giochi non perdessero di qualità in alcun modo.

Un po’ di dati

Fonte: Pixabay

Che il gioco da mobile sia preferito di gran lunga rispetto a quello da pc è evidente, ma quante sono, in percentuale, le persone che giocano da tablet e da smartphone? Secondo un recente articolo sul gioco online, negli ultimi dieci anni il giro d’affari derivante dalla vendita di giochi da mobile sarebbe cresciuto del 90%, un dato talmente sorprendente che avrebbe spinto tutte le realtà legate al mondo dell’intrattenimento a adattarsi di conseguenza. Per quanto riguarda l’azzardo nello specifico, invece, anche in questo campo ci sarebbe stata una crescita del traffico da mobile negli ultimi anni: già nel 2018, infatti, il numero di utenti connessi da mobile (soprattutto da smartphone) rappresentava il 70% del totale. Secondo le previsioni di Deloitte, inoltre, il mercato del mobile gaming continuerà a crescere del 10% ogni anno almeno fino al 2025. Anche se questa tendenza riguarda un po’ tutta Europa, l’Italia ha in media una percentuale ancor più alta rispetto agli altri paesi europei: nel nostro Paese, infatti, il 25% della popolazione preferisce giocare da smartphone, mentre nel resto d’Europa la percentuale si ferma al 16%.

Fonte: Pixabay

Il mondo dell’intrattenimento sta decisamente cambiando, virando sempre di più verso il gioco da dispositivi mobili. L’industria del gioco si è adattata di conseguenza, riuscendo a soddisfare ancora una volta le esigenze dei suoi consumatori.

