Traffico Droga Dello Stupro, 6 Arresti a Roma

L'operazione che ha portato all'arresto di 6 persone per traffico di "Droga dello Stupro" è iniziata stamattina all'alba. I carabinieri stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare a carico di quattro uomini e due donne di nazionalità italiana, cinese e bengalese, accusate di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti.

Secondo l'accusa si tratta di due bande che operavano nella Capitale e rifornivano di droga a domicilio clienti come medici, sportivi, ballerini e professori di droghe sintetiche, come lo Shaboo la Yaba, potenti metamfetamine, ma anche in quello di cocaina e Ghb, conosciuta come “droga dello stupro”, per i suoi potenti effetti di disinnesco dei freni inibitori.

Le droghe come il GHB (acido gammaidrossibutirrico) chiamato anche "estasi liquida", "droga dello stupro" o "dello stupratore" venivano fornite da una grossista cinese con base in Toscana che organizzava il trasporto e la consegna fino a Roma. In particolare il GHB è molto pericolosa perchè si presenta sotto forma di polvere bianca solubile o liquido incolore, inodore e insapore. È confezionata in piccole fiale di vetro o plastica e può essere versata, all'insaputa di una persona, in una bevanda, senza cambiarne l'aspetto.



Giunti a Roma, gli stupefacenti venivano consegnati ai pusher romani che la consegnavano ai vari clienti, anche a domicilio, utilizzando monopattini elettrici, in modo da non destare sospetti ed evitare più agevolmente i controlli da parte delle forze dell’ordine.



Altre News per: trafficodrogadellostuproarrestiroma