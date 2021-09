Erika Mattina : La finalista a Miss Mondo insultata perché gay

A Fanpage Erika Mattina, finalista di Miss Mondo Italia 2021, racconta come ha vissuto gli insulti ricevuti sul web e ha risposto a chi l’ha accusata di essere arrivata in finale solo perché gay: "Tu non puoi partecipare perché sei lesbica? Siamo nel 2021, non dovrebbe più interessare a nessuno la mia sessualità".

“Siamo sempre sotto attacco, perennemente. Potevo aspettarmelo, ma speravo di no. Qui ci sono solo io, non c'è la coppia: il fatto che io sia fidanzata con una ragazza in questo contesto non c'entra proprio niente. E invece gli haters sono immediatamente passati all'attacco. Inizialmente ci sono rimasta un po' male, ma io sono qui a divertirmi. Darò il massimo".

"Non è solo un concorso di bellezza, ci mettiamo in gioco a 360 gradi. Chi mi scrive che sono qui perché lesbica non lo prendo neanche in considerazione. Veniamo valutate in tantissimi aspetti. Essere lesbica non c'entra assolutamente nulla. La mia sessualità non conta, sono trattata esattamente come tutte le altre"

"Non riesco a capire il motivo per il quale la mia sessualità sia così importante per la gente. Penso sia frustrazione: una persona non è soddisfatta della sua vita e cerca di affossare gli altri, anche in un momento felice. Io qui sono felice, mi sto divertendo e cercano di farmi star male con questi commenti, ma non ci stanno riuscendo perché sono tranquillissima".

