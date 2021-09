LEGO guarda al natale con il nuovo set La Visita di Babbo Natale

Il Gruppo LEGO inaugura la stagione delle feste di Natale con il nuovoset LEGO La visita di Babbo Natale, che va ad arricchire la magicalinea Winter Village.





Ilnuovo incantevole set LEGO La visita di Babbo Natale è pronto adaccogliere Babbo Natale e le sue renne, facendo vivere la speciale emozione tipicadel periodo natalizio. Il modellino rappresenta un’accogliente casetta, doveuna famiglia si sta preparando per l’arrivo di Babbo Natale: i bigliettinidi auguri vengono raccolti nella cassetta della posta, i regali sono statiincartati e i dolcetti sono pronti per il periodo più emozionante dell’anno.Una volta completato il set, non resta che aspettare che Babbo Natale venga giùdal camino per portare l’allegria!

Ilset, che offre una nuova esperienza di costruzione per tutta la famiglia, faparte dell’iconica collezione Winter Village, che comprende la LEGO Casadi pan di zenzero (10267) e la LEGO La casa degli elfi (10275).

Ilmodellino è ricco di tanti piccoli dettagli, come un camino con le calze,un altro camino grande quanto basta per far scivolare giù BabboNatale, una camera da letto per bambini, una cucina ricreataminuziosamente con tavolo da pranzo decorato, latte e biscotti euna sedia comoda per accogliere Babbo Natale nel migliore dei modi.

Inclusonel set, per la prima volta nel mondo Winter Village, un albero di Nataleilluminato: basta infatti premere la punta per attivare il mattoncinoluminoso nascosto all'interno. La casa è decorata anche con rami diagrifoglio e con un cancello innevato fornito di cassetta della posta.Sul retro, un pannello del tetto si apre verso l'esterno per facilitarel'accesso alla camera da letto del piano superiore.

Chris McVeigh, SetDesigner LEGO ha commentato: “Il periodo natalizio è da sempre un momento magico per la miafamiglia. È stato divertente inserire alcune delle mie tradizioni ed esperienzefamiliari in questo set, dal biscotto di Natale ai regali nascosti”.

Ilset LEGO La visita di Babbo Natale è disponibile dal 16 settembreesclusivamente per i membri LEGO VIP e dal 1° ottobrepresso i LEGO store e su LEGO.com al prezzo consigliato di 89,99€.









Altre News per: legoguardanatalenuovovisitababbonatale