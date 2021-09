Overlords of Outland: The Eye e Serpentshrine Cavernresi disponibili

Overlords of Outland, la prossima fase dei contenuti diBurning Crusade Classic, rende disponibili due epiche incursioni per i campioni di Azeroth:The Eye a Tempest Keep e Serpentshrine Cavern sono ora disponibili su tutti i reami!

Gli avventurieri che hanno sbloccato il volo possono raggiungere The Eye nella fortezza volante di Netherstorm, Tempest Keep, per affrontare il principe caduto degli Elfi del Sangue Kael'thas Sunstrider e i suoi leali seguaci oppure nuotare verso le profondità di Coilfang Reservoir a Zangarmarsh per dare battaglia a Lady Vashj e alla sua armata di Naga.

Inoltre, ora sono disponibili nuovi luoghi dove i personaggi possono ottenere missioni giornaliere per aiutare le Shat'ari Skyguard o gli Ogre di Ogri'la e ottenere fantastiche ricompense.

Altre News per: overlordsoutlandserpentshrinecavernresidisponibili