Trust: la postazione perfetta per il gaming

Soundbar, scrivania e sistema di raffreddamento per rendere ogni

sessione di gioco un’esperienza di divertimento unica







Settembre, si sa, è il mese della ripresa. Tra una giornata a scuola o al lavoro, perché non rinnovare la propria postazione di gioco? Per affrontare al meglio le sfide del proprio videogame preferito, un nuovo set up della postazione da gaming potrebbe essere un buon modo per ricominciare la stagione alla grande. Per gli appassionati di gaming da PC, Trust, azienda leader nel settore degli accessori per il lifestyle digitale, propone gli accessori ideali per comporre la propria postazione da gioco versatile: dai grandi classici a una interessante novità audio.





Soundbar RGB LED GXT 619 Thorne









Questa nuova soundbar con illuminazione RGB è un prodotto pratico, progettato per vivere esperienze di gaming immersive senza rinunciare alla versatilità delle dimensioni compatte. GXT 619 Thorne, infatti, coniuga prestazioni audio di qualità, grazie ai suoi altoparlanti stereo 2.0 con potenza di picco di 12 W, con un design salvaspazio ma attento allo stile. È possibile, infatti, scegliere tra sei modalità di illuminazione RGB per personalizzare la postazione in base ai gusti di ogni gamer. Sul versante dell’uso, Thorne semplifica al massimo l’esperienza di gioco grazie alla sua manopola anteriore illuminata, disegnata per gestire comodamente il volume e alla facilità di collegamento sia alle cuffie (con cavo AUX) che all’alimentazione (con cavo USB). Grazie alle connessioni universali, inoltre, questa soundbar è compatibile anche con la TV.









Base di raffreddamento RGB per laptop GXT 1126 Aura





A mantenere fresco il laptop anche durante le sessioni gaming più intense ci pensa il sistema di raffreddamento illuminato RGB GXT 1126 Aura, che dispone di una ventola da 200 mm dalla velocità regolabile in base alle esigenze di gioco secondo le due modalità performante o silenziosa. Inoltre, grazie alla possibilità di sollevare il laptop fino a 210 mm di altezza e di scegliere tra 4 diversi stadi di inclinazione, Aura migliora anche l’ergonomia, permettendo di mantenere una postura corretta senza affaticare il collo. Sul fronte estetico, invece, il suo design contemporaneo e stiloso, con l’illuminazione RGB regolabile in cinque modalità di colore (neon, arcobaleno, effetto breathing, fisso, sfarfallio, spento) lo rende l’ideale per completare l’estetica dei laptop gaming fino a 17,3".





Scrivania da gaming XL GXT 1175 Imperius





Con le sue dimensioni imponenti (140 x 66 cm), la scrivania GXT 1175 Imperius garantisce la massima libertà di movimento durante il gaming anche con due monitor, e offre una base solida grazie al resistente telaio di acciaio e ai piedini regolabili in altezza.

Questa scrivania è una valida alleata per gestire i controlli durante il gioco, perché la sua superficie orizzontale di alta qualità, interamente rivestita da un grande tappetino per mouse, è ottimizzata per la sensibilità e i sensori di ogni controller. Sempre sul fronte dell’uso, Imperius dispone di un sistema di gestione dei cavi, per tenerli sempre in ordine ed evitare fastidiose distrazioni durante il gioco. Infine, per la massima comodità, la scrivania è dotata di supporto per cuffie e porta bicchiere, per avere sempre a portata di mano una bevanda rinfrescante nelle sessioni di gioco più intense.















Disponibilità e prezzi





Tutti i prodotti sono disponibili in Italia presso i migliori rivenditori fisici e online e sul webshop Amazon di Trust: la soundbar RGB LED Thorne al prezzo di 39,99 euro, la base di raffreddamento per laptop RGB Aura al prezzo di 49,99 euro e la scrivania XL da gaming Imperius al prezzo di 239,99 euro.

