Merkur win tipi di bonus

App per imparare le lingue, per prenotare voli, ristoranti e alberghi, ma ancora applicazioni per cucinare, imparare a suonare uno strumento, o addirittura per dormire. Ormai la digitalizzazione è presente in ogni aspetto della vita umana, e quasi tutti i servizi e passatempi sono passati dall’essere analogici a digitali. Fra questi ci sono ovviamente anche i servizi di gioco online, sia esso d’azzardo, gratuito, live o off-line, l’offerta è enorme. In quest’articolo ci concentriamo maggiormente sull’offerta di Merkurwin bonus, promozioni, modalità di gioco, come ci si registra, e altre informazioni utili.

Merkur win: dalla Germania oltre 60 anni di gioco

Merkur win è una società tedesca fondata da Paul Gauselmann nel 1957. Opera prevalentemente nel settore dei giochi online, e in Italia si divide in gruppo Merkur Gaming Italia e Merkur Interactive Italia che operano con regolare licenza su territorio italiano concessa da AMD, Agenzia Dogane e Monopoli.

Nel nostro approfondimento premettiamo immediatamente che siamo di fronte a uno dei grandi colossi del mondo dell’intrattenimento ludico online, e che Merkur win è sinonimo di affidabilità, sicurezza, software di alto livello, e soprattutto trasperenza. La concessione ministeriale con numero15099 tranquillizza tutti sulla bontà del sito. Non a caso l’assistenza clienti di Merkur win è disponibile 24 ore su 24, per tutti i giorni della settimana, e può essere contattata framite email, chat, telefono in differenti lingue. Questi i riferimenti per l’assistenza: telefono 800 693 006, e indirizzo email supporto@merkurwin.it.

Sito facile, registrazione in meno di un minuto e ricchi bonus

La navigabilità del sito di Merkur win conferma il prestigio dell’operatore. Menù facili e intuitivi a scomparsa danno il benvenuto all’utente che per registrarsi impiega meno di un minuto completando tre semplici passaggi. Il sito dell’operatore tedesco è se così si può definire “sobrio”, ma ciò permette all’utente di individuare con maggiore rapidità le opzioni a cui è interessato, senza perdersi in troppi fronzoli, come da tradizione tedesca.

Ciò ovviamente non vuol assolutamente dire che il sito non metta a disposizione una decente scelta di eventi, anche se questo è forse l’unico punto “debole” della piattaforma. Anche se il palinsesto è comunque ricco, non è tanto quanto gli altri colossi del gioco online, e basterà recarsi con il cursore sul menù a tendina per rendersene conto. Certo è che non mancano quelli main stream su cui oltre il 70% dei giocatori si concentra. Andando sul menù dunque vedremo apparire decine e decine di sport, e facendo click sulla disciplina sportiva si avrà accesso a tutti i tornei, partite eventi e statistiche.

Ora tocchiamo un argomento che interessa a tutti, appassionati e amatori del gioco online. Parliamo del bonus di benvenuto, elemento che è in comune a tutti gli operatori con un certo nome e blasone. Merkur win non è sicuramente da meno e garantisce ai nuovi utenti registrati una somma in regalo con cui potersi subito divertire. Principalmente due le offerte messe in gioco da Merkur win, una “regala” con la prima ricarica ai nuovi utenti fino a 200 euro da poter investire sulle scommesse, con le giocate live incluse. L’altra è invece relativa alle scommesse multiple, per utenti già un po`più esperti e navigati. Si chiama X-Treme Bonus Betting e si propone di aiutare lo scommettitore a piazzare multiple con almeno cinque eventi e con almeno una quota di 1,20.

Dal 1957 Merkur win è uno dei solidi punti di riferimento del gioco online con regolare licenza in Italia, e garantisce inoltre migliaia di posti di lavoro fra le diverse sedi tra Germania e Italia.

