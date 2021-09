Asterix & Obelix: Slap Them All! Boxed & Ultra Collector's Edition Pre-Order

Asterix e Obelix: Slap Them All!

L'iconico duo ritorna in una nuova avventura!





Microids e Strictly Limited Games sono lieti di annunciare l'imminente rilascio di un'Ultra Collector's Edition per Asterix e Obelix: Slap Them All! Ricca di chicche e oggetti ispirati al famoso fumetto francese questa edizione limitata sarà disponibile entro la fine dell'anno per PlayStation 4 e Nintendo Switch.

L'Ultra Collector's Edition di Asterix e Obelix: Slap Them All! sarà disponibile per il pre-ordine a partire da oggi, 14 settembre 2021, tramite il negozio partner digitale di Strictly Limited Games.

Ultra Collector's Edition

Scatola Ultra Collector's Edition

Gioco per Nintendo Switch o PS4

Poster

Cover Set in alluminio

Statuetta Asterix e Obelix

Moneta

Set di cartoline

Set di sottobicchieri

Set di adesivi

Lampada LED con ologramma

4 Art Prints

Certificato di autenticità

Inoltre, l'Ultra Collector's Edition include tre giochi Asterix aggiuntivi: XXL Remastered, XXL2 Remastered, XXL3!

L'Ultra Collector's Edition di Asterix e Obelix: Slap Them All! sarà disponibile per € 149,99 in quantità molto limitate.

Il gioco è ambientato nella Gallia del 50 a.C., interamente occupata dai romani. Solo un piccolo villaggio di indomabili Galli resiste ancora agli invasori. Gioca nei panni di Asterix e Obelix e salpa verso i luoghi più iconici della serie di fumetti mentre combatti contro legionari romani, pirati, briganti e persino i temuti Normanni.

Caratteristiche:

Affronta orde di romani in vari ambienti ispirati agli album Asterix e Obelix esistenti

Unisciti a un amico nella modalità multiplayer locale

Combatti i tuoi nemici con mosse potenti e combo uniche

Scopri fantastici minigiochi

