Sony annuncia due sensori di visione di tipo stacked

Caratteristiche principali

¦ Design compatto e risoluzione elevata resi possibili dai pixel più piccoli del settore*1

I nuovi sensori adottano la struttura di tipo stacked proprietaria di Sony, che sfrutta i collegamenti Cu-Cu per condurre la carica tra il chip con i pixel e il chip logico, dove risiede un circuito di elaborazione dei segnali in grado di registrare le variazioni di luminanza dei singoli pixel. In genere, l’unità pixel e il circuito di elaborazione dei segnali sono posizionati sullo stesso piano. Questi prodotti, invece, hanno una struttura unica che integra i pixel più piccoli del settore*1 (solo 4,86 µm), senza comunque rinunciare a un ragguardevole rapporto di apertura*4. La soluzione ottimale per unire compattezza e risoluzione, garantendo prestazioni di rilevamento ad alta precisione.

¦ Estrazione degli eventi ad alta velocità e risoluzione temporale e bassa latenza, a fronte di consumi ridotti

La struttura di tipo stacked proprietaria di Sony ha permesso di optare per un metodo basato su eventi che rileva in modo asincrono le variazioni di luminanza dei pixel e attiva l’output di dati completo di posizione dei pixel (coordinate XY) e informazioni temporali. Diversamente dai sensori basati su frame, i nuovi modelli leggono solo i dati strettamente necessari, risparmiando preziosa energia e attivando un output a bassa latenza, elevata risoluzione temporale e alta velocità, nell’ordine dei microsecondi.

¦ Funzione di filtraggio degli eventi per un’acquisizione agile delle informazioni

I sensori di Sony sono provvisti di una funzione di filtraggio degli eventi sviluppata da Prophesee che elimina i dati superflui, preparandoli per varie applicazioni. Questi filtri contribuiscono a eliminare gli eventi poco significativi ai fini del rilevamento, come ad esempio lo sfarfallio dei LED a certe frequenze (filtro anti-flicker, oppure gli eventi non riconducibili a un soggetto in movimento (filtro eventi). I filtri consentono anche, all’occorrenza, di regolare il volume di dati per fare in modo che si mantenga al di sotto della frequenza di eventi che i sistemi a valle sono in grado di elaborare (controllo della frequenza di eventi).

Nell’ambito della collaborazione con Sony, Prophesee ha messo a disposizione anche Metavision® Intelligence Suite, un software per l’elaborazione dei segnali di evento ottimizzato per le prestazioni dei sensori. Abbinato ai sensori di visione basati su eventi di Sony, il software permette di sviluppare con efficienza le applicazioni e trovare soluzioni per vari casi d’uso.

Specifiche tecniche principali