Senza biglietto accoltella 4 persone sul bus : Bimbo grave

Sull'autobus di Rimini, quando si è trovato davanti al controllare, ha aggredito le due donne con un coltello. Poi è sceso dal veicolo, è scappato e nella sua fuga ha ferito altre due persone, tra cui un bambino alla gola. Tuttavia, alla fine è stato arrestato dalla polizia.

E' successo ieri pomeriggio, sabato 11 settembre, sulla linea 11 degli autobus di Rimini, in zona Miramare. Questa è la ricostruzione che ha portato all'arresto di un uomo di origine somala. È in Europa da alcuni anni ed è stato in altri paesi prima di arrivare in Italia. Pochi mesi fa ha chiesto lo status di rifugiato.

La polizia lo ha individuato poco dopo e lo ha arrestato. Gli inquirenti stanno indagando sui moventi del gesto. Quello che sembra essere escluso per il momento è la pista terrorista: l'uomo, infatti, non ha precedenti e non sarebbe riconducibile ad ambienti terroristici o estremisti.

Era ospitato in una struttura della Croce Rossa e, secondo alcuni testimoni, aveva manifestato una personalità violenta e aggressiva. Gli agenti, anche sulla base della reazione dell'uomo, non escludono che fosse sotto l'effetto di droghe.

