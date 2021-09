WarioWare: Get It Together - follia e humor giapponese nel nuovo videogame

Più di 200 minigiochi da affrontare da soli o incompagnia, nella frenesia più totale: la WarioWare Inc. è tornata con il suocast di personaggi bizzarri e sopra le righe. Il nuovo WarioWare: Get ItTogether! è da oggi disponibile su Nintendo Switch ed è pronto a catturare ifan con una varietà di gameplay mai vista prima d’ora.







“La risatanon ha accento straniero”, diceva l’autore e umorista americano Paul B. Lowneyparlando di una tra le più universali delle espressioni umane. È forse perquesto che, a cavallo tra gli anni 80 e gli anni 90, persino un programma TV provenientedal lontano Giappone, lontano non solo geograficamente, ma anche intermini culturali, è riuscito a conquistare e far ridere gli italiani: ilmitico Mai Dire Banzai. Basato sui nipponici Takeshi’s Castle e TheGaman, ha fatto la storia portando nel Bel Paese il particolare humorgiapponese fatto di situazioni bizzarre e al limite della follia.







Unfenomeno che si è ripetuto, con portata maggiore, anche in tempi recenti con LOL- Chi ride è fuori, il programma di successo in tutta Europa e basato sul formatnipponico Documental. Insomma, la stravagante comicità made in Japan hadimostrato più volte di essere in grado di farsi apprezzare anche daglioccidentali e in diverse forme, non ultima quella dei videogame. È ilcaso della serie WarioWare, una particolare esperienza di gioco a basedi folli e frenetici minigiochi da affrontare in rapida sequenza, che approdaoggi sulla famiglia di console Nintendo Switch con il nuovissimo WarioWare: Get It Together!.

In questa nuovaavventura, i giocatori dovranno aiutare l’irriverente Wario e la suasquadra a uscire da un intero mondo di microgiochi. Per la prima volta nellastoria della serie, i fan potranno giocare nei panni di diversi personaggi dell'universodi WarioWare in diverse modalità di gioco, tra cui Storia, GranVarietà e sfide online. I giocatori potranno controllare non solo Wario,ma anche il resto dell'equipaggio, inclusi Jimmy T, Ashley, 9-Volte altri, all'interno di centinaia di caotici microgiochi, il tuttousando le loro abilità decisamente assurde per superare ogni sfida.

L’intera avventura èaffrontabile da soli o, ancora meglio, in compagnia: basta condividereun controller Joy-Con con un amico e affrontare insieme la modalità Storia,o in alternativa ci si può godere l’esperienza ognuno sulla propria console NintendoSwitch in modalità multiplayer wireless locale. La sezione GranVarietà, inoltre, offre una modalità party competitiva per gli amici chegiocano in connessione locale utilizzando la stessa console.



È possibilecompetere nei minigiochi, oltre che in una serie di altre divertenti sfide, elavorare insieme (o giocare l’uno contro l’altro) fino a un massimo di quattrogiocatori. I più competitivi potranno divertirsi con la Coppa Wario, chepropone sfide settimanali in cui i giocatori avranno la possibilità diguadagnare punti per sbloccare costumi nuovi per la propria squadra e mirarealla vetta delle classifiche globali!

