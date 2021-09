Marketing digitale: le migliori strategie per le aziende che si affacciano sul web

L'espansione del web, a livello sia geografico che demografico, ha spinto molte aziende a guardare al digitale come a una grande occasione per creare nuove opportunità di business. I numeri, d'altronde, parlano chiaro: sono ormai quasi 5 miliardi le persone che dispongono di un accesso a internet in tutto il mondo e numeri simili si riscontrano anche nei social network, che oggi rappresentano uno dei canali più interessanti per comunicare e intrecciare relazioni, tanto personali quanto commerciali.

Affinché la presenza nel mondo digitale non sia, però, “invisibile”, per le aziende è necessario investire in apposite strategie di marketing: vediamo quali sono alcune delle più interessanti ed efficaci.

(Pxhere)

SEO e ottimizzazione dei siti web

Le aziende che dispongono di un proprio sito web si scontrano quotidianamente con la necessità di comparire ai primi posti nei motori di ricerca, poiché la quasi totalità del traffico viene generato in questa piccola parte dei risultati cosiddetti organici. Ottenere questo risultato, tuttavia, non è così facile come può sembrare ma richiede un lavoro costante e accurato nell'ottimizzazione del sito.

La SEO (Search Engine Optimization), in particolare, è quell'insieme di tecniche che permette di rendere un sito web quanto più possibile ottimizzato per Google e per gli altri motori di ricerca: questa passa dalla redazione di testi che rispettino determinati requisiti all'utilizzo di strumenti che migliorino la user experience (per esempio in termini di velocità e di adattamento ai dispositivi mobili), tutti fattori che per i motori sono di primaria importanza.

Sebbene vi siano diverse guide che approfondiscono le basi della SEO nelle sue varie forme, questo lavoro richiede l'intervento di uno specialista del campo, che saprà adeguare i singoli interventi agli obiettivi e alla risorse disponibili per il cliente.

(Pxhere)

Offerte e bonus online

Una delle prime leve di marketing utilizzate offline è quella relativa alle promozioni, quindi a tutti quegli strumenti come sconti e offerte che creano un vantaggio per il cliente. Ovviamente, anche online questa è un'opzione altamente appetibile, poiché la gran parte dei consumatori ricerca convenienza e risparmio.

Sul web sono tante le possibilità per le aziende che intendono agire su questo punto: coupon sconto, giornate promozionali, vendite private e omaggi sono infatti ampiamente utilizzati sia sui singoli siti, in particolare se di e-commerce, che su portali interamente dedicati a queste soluzioni, come Groupon, Privalia e Saldi Privati.

Un altro esempio molto interessante in tale ottica, è quello relativo ai siti di gioco e in particolare ai casino digitali, che sfruttano invece i bonus senza deposito per avvicinare i nuovi utenti e invogliari a testare la propria proposta.

Con i bonus senza deposito, il casino garantisce all'utente una certa somma di denaro da spendere su slot machine, roulette e altri giochi del genere come strumento di prova del servizio. Il giocatore avrà così l'opportunità di scoprire se effettivamente può risultare di suo gradimento l'apertura di un conto, senza rischiare nulla a livello economico.

Questo strumento si è rivelato negli ultimi anni davvero utile per gli operatori del settore iGaming, che hanno visto crescere notevolmente il numero degli utenti e, di conseguenza, i fatturati, anche grazie a un sistema free trial che ha attratto i clienti e li ha fidelizzati, spingendoli a rimanere all'interno del casino con un proprio account personale.

Influencer e social media marketing

Nell'era del digitale, il marketing non può prescindere dai social network: è qui che si muove, infatti, gran parte del traffico web e da mobile ed è sempre qui che occorre investire al meglio per rendersi visibili e creare contatti con clienti potenziali ed effettivi.

Anche in questo caso, però, l'improvvisazione è da evitare. Prima di pianificare campagne social e spendere cifre anche elevate, è importante valutare obiettivi e target di clienti, decidere quale (o quali) social media fa al caso della singola azienda e infine studiare il giusto tipo di messaggio e di canale per veicolarlo.

Nel campo del social media marketing rientra, infine, lo strumento dell'influencer marketing, che sfrutta l'immagine di personaggi riconosciuti come influenti e affidabili dal proprio pubblico di riferimento e che, proprio per questo motivo, rappresentano testimonial di valore per prodotti in target con gli interessi dei propri follower.

Queste sono solo alcune delle opzioni attualmente a disposizione delle aziende. Fare marketing nel mondo digitale significa, infatti, agire su diversi fronti e individuare le migliori soluzioni per creare valore ottimizzando le risorse tecniche ed economiche: chi riesce a farlo al meglio potrà massimizzare i risultati con interessanti prospettive anche riguardo all'efficienza complessiva delle singole campagne.

Altre News per: marketingdigitalemiglioristrategieaziendeaffacciano