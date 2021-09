Metti in ordine calzini e asciugamani. Una buona cassettiera può contenere un sacco di cose

Ci sono cose di cui non si può fare a meno in casa. Abbiamo tutti diverse paia di calzini, asciugamani, biancheria da letto, biancheria intima. Se per ora stai conservando questi tessili in posti diversi, forse è il momento di prendere una cassettiera appositamente costruita e mettere in ordine la tua casa.

I comò sono uno dei più antichi tipi di mobili in assoluto. Venivano chiamati cassettoni e venivano utilizzati già nel tardo Medioevo, soprattutto nei castelli e nei palazzi. Il loro aspetto era più simile a una cassapanca, con una forma rettangolare, porte incernierate e una caratteristica importante - un pratico cassetto.

Gradualmente, le cassapanche sono cambiate, riflettendo diversi stili, e oggi sono disponibili in una vasta gamma di design. Una cassettiera può essere stretta e alta, ma anche più piccola e larga. Per quanto riguarda il suo design, si adatta a una varietà di stanze, dal corridoio al soggiorno alla camera da letto.

Il lato pratico della cassettiera

Le cassettiere hanno un'ottima reputazione nel corso dei secoli. Hanno resistito, anche se in forma alterata, fino ad oggi. Ora stanno addirittura celebrando un grande ritorno, e in alcune case sono preferite alle pareti attrezzate del soggiorno, che sono considerate un'obsolescenza, soprattutto nello stile minimalista.

Le tendenze del design della casa comandano economia e praticità. E le cassettiere soddisfano questi requisiti. Non occupano spazio extra inutile e forniscono un sacco di spazio di archiviazione per tutti gli elementi essenziali, come i suddetti calzini o asciugamani.

Il design della cassettiera è essenziale

Certo, si vuole vivere in modo pratico, ma si vuole anche vivere in modo bello e organizzato. Le cassettiere soddisfano questo requisito. Sono disponibili in molti stili, in modo che gli appassionati di minimalismo, romanticismo, modernità e senza tempo troveranno qualcosa da amare.

Per esempio, gli amanti dello stile minimalista ameranno le cassettiere con linee pulite e maniglie discrete. Non c'è nulla che distragga visivamente da questo mobile, quasi come se non ci fosse. Per gli interni romantici, si possono scegliere cassettoni di legno dipinti di bianco con maniglie di metallo. Chi preferisce uno stile senza tempo può scegliere una cassettiera in una finitura di legno.

Per il corridoio, la camera da letto e il soggiorno

Scegliete le cassettiere in base al loro scopo e alla stanza in cui si trovano. Per esempio, nel soggiorno, si possono scegliere cassettiere più basse e più larghe su cui mettere, per esempio, la televisione e scaffali sopra di essa per libri, quadri o vasi. In questo modo, puoi mettere insieme la tua parete del soggiorno che si adatta alle tue esigenze individuali e rispetta la disposizione della stanza.

Le cassettiere più alte e più strette sono adatte ai corridoi più piccoli. Tuttavia, fate attenzione alle dimensioni dei cassetti in modo che possano ospitare tutto il necessario, compresi i cappelli invernali, sciarpe, guanti, ombrelli e così via. Puoi poi combinare facilmente la cassettiera con un appendiabiti e uno specchio, per esempio, per arredare anche un corridoio molto piccolo.

Le cassettiere classiche in una tonalità più chiara sono adatte alle camere da letto. Se ci metterete la biancheria da letto, scegliete dei cassetti abbastanza spaziosi. Si può mettere uno specchio sopra la cassettiera e prendere uno sgabello da abbinare, così da trasformare la cassettiera in una toletta.

Metti a punto la tua cassettiera

Puoi facilmente cambiare l'aspetto della tua cassettiera se scegli delle maniglie dal design interessante. Sta a voi decidere se preferite una forma sottile o delle maniglie in ferro intagliato o battuto. Una volta che hai messo tutte le tue cose nella cassettiera, metti del sapone profumato tra la biancheria, proprio come facevano le nostre (bis)nonne. Avrà un profumo delizioso.

E usa la parte superiore del cassettone a modo tuo. Metteteci sopra un vaso di fiori, dei libri, una candela o delle piante da interno. Ma sii disciplinato e non trasformare la cassettiera in un deposito.

Mobili e decorazioni per la casa in un unico sito? Favi è proprio questo e molto di più! FAVI, il motore di ricerca online internazionale per il tuo arredamento d'interni e da giardino. FAVI raccoglie più di 2.000 negozi non solo nella Repubblica Ceca, ma anche in Regno Unito, Croazia e Ungheria. La sua missione è quella di farvi risparmiare tempo e lasciarvi ispirare per una casa dolce casa.

Altre News per: mettiordinecalziniasciugamanibuonacassettieracontenere