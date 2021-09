Call of Duty Cold War e Warzone Stagione 5 Furiosa il 9 settembre

La trasmissione di Perseus è a piena potenza. Investiga la fonte e otterrai una nuova arma da mischia come parte dell'evento in arrivo per la Stagione 5 Furiosa. In più: nuovi bundle, nuove modalità e molto altro fino alla fine della stagione.

La storia fino ad ora: 16-5-18-19-5-21-19… 9-19… 8-5-18-5…

"16… 11… 1… 9… 21…"

Da tutto il mondo, da Verdansk agli Urali, gli operatori di entrambe le fazioni sostengono di sentire una voce sconosciuta che sussurra numeri nei loro auricolari.

Alcuni hanno descritto questo "numeri" come una strana allucinazione visiva, facendoli dubitare della loro stessa sanità mentale.

E questi sono solo i rapporti degli Operatori che sono tornati alla base. Sembra che altri operatori invece abbiano perso il controllo e abbiano attaccato i propri compagni.

Sembra evidente ormai che questi operatori ribelli rispondano solo agli ordini di Perseus...

I numeri... cosa vorranno mai dire?





In arrivo giovedì prossimo in seguito agli aggiornamenti per Black Ops Cold War l'8 settembre alle 6:00 CEST Warzone il 9 settembre alle 6:00 CEST, la Stagione 5 Furiosa introduce svariati contenuti gratuiti in Multigiocatore e Zombi, con i contenuti dell'Evento I Numeri per entrambi i giochi nel corso della stagione. Da una versione rivisitata di Zuffa Warzone, nota come Scontro, e una nuova arma da mischia funzionale, la battaglia imperversa negli anni '80 mentre ci prepariamo alla sesta stagione di Black Ops Cold War e Warzone.

Nel frattempo, un operatore noto ai veterani di Black Ops torna nel negozio per unirsi alle forze della NATO, mentre il Patto di Varsavia riceve un nuovo bundle per impartire la legge.





A questo link il blog post completo: https://www.callofduty.com/it/ blog/2021/09/The-Numbers-Are- Coming-in-Season-Five- Reloaded-Heres-What-They-Mean. html

Altre News per: calldutycoldwarzonestagionefuriosasettembre