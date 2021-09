Viaggio fuori stagione, un'attrazione dai molteplici vantaggi

L'estate sta volgendo al termine e con essa, alle spalle, i mesi di Luglio e Agosto in cui la maggior parte delle persone, principalmente famiglie, si sono godute le vacanze e le gite estive.

Tuttavia, sempre più persone, avendo la possibilità di scegliere, decidono di posticipare il periodo di riposo a mesi fuori stagione come Settembre e Ottobre. Si tratta di date che sono diventate più appetibili per viaggiare grazie al fatto che presentano numerosi vantaggi in termini di spesa, clima e volume di viaggiatori.

Molti si rivolgono ai tour operator in questo periodo poiché in molte destinazioni continua il bel tempo, senza il caldo soffocante dei mesi estivi, e non ci sono le folle tipiche dei mesi che coincidono con le vacanze scolastiche. Inoltre, tutto ciò si ripercuote sui prezzi più bassi, il che, ovviamente, rende i viaggi più accessibili a partire dal mese di Settembre.

Nonostante molte famiglie sono limitate da figli in età scolare o il cui lavoro non lo consente, cresce il numero di persone che potendo scegliere, prenotano viaggi per Settembre, Ottobre e anche Novembre.

