Us Open, sarà ancora una volta Berrettini - Djokovic

Il duello tra Djokovic e Berrettini sarà il quarto e diventerà la rivincita dell'ultima finale di Wimbledon che il tennista serbo ha vinto in quattro set. In una estenuante resa dei conti sotto i riflettori, la testa di serie ha superato un pestaggio nel primo set per negare al tenace Brooksby qualsiasi altro risalto nella sessione notturna della giornata otto dell'Open.

Il serbo Novak Djokovic, prima testa di serie, ha vinto questo lunedì 1-6, 6-3, 6-2 e 6-2 contro il teenager americano Jenson Brooksby, numero 99 del mondo, ed è andato ai quarti di finale per la dodicesima volta. lo United States Open, in 16 partecipazioni. Djokovic, nonostante abbia rinunciato di nuovo a un set, è rimasto perfetto nella lotta per completare il ciclo dei tornei del Grande Slam con la sua 25esima vittoria ed è a soli tre anni dal raggiungerlo per la prima volta nella competizione maschile da quando il leggendario l'ha ottenuto.

Il 34enne tennista serbo ha impiegato due ore e 58 minuti di azione sul campo centrale dell'Arthur Ashe Stadium per raggiungere i quarti di finale, dove affronterà l'italiano Matteo Berrettini, sesta testa di serie, che ha vinto anche lui 6-4, 3-6, 6. -3 e 6-2 al tedesco Oscar Otte, numero 144 del mondo.

La partita Novak Djokovic-Matteo Berrettinise si giocherà l'8 settembre con un calendario ancora da definire.

Djokovic è stato proclamato campione degli Australian Open, Roland-Garros e Wimbledon quest'anno, e cerca a New York di completare il Calendar Slam, per il quale dovrà eliminare l'italiano Berrettini per un posto in semifinale. Djokovic arriva a questo torneo dopo un amaro quarto posto alle Olimpiadi di Tokyo 2020, in cui Carreño gli ha rubato il bronzo.

