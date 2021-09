La pandemia ha accelerato l'so della tecnologia tra gli anziani

Diversi studi hanno confermato che il confinamento forzato dalla pandemia di COVID-19 abbia accelerato l'adozione, da parte delle fasce d'età anziani, dell'uso di tecnologie informatiche come WhatsApp, Zoom e altri strumenti Internet per tenersi in contatto con le proprie famiglie dalla propria abitazione o dalla casa di riposo dove risiedono.

Lo studio, che ha coinvolto anche ricercatori dell'Università di Stirling, in Scozia, e colleghi del Metropolitan Institute of Gerontology di Calcutta, in India, documenta che c'è ancora un grande ritardo nell'uso delle tecnologie tra gli anziani. Tuttavia, potrebbe essere documentato che il 58,1% degli anziani ha utilizzato telefoni cellulari negli ultimi tre mesi dell'anno in corso e il 25% ha utilizzato Internet; in media 2,4 ore al giorno, durante quel periodo

Con l'aiuto dei giovani, hanno compensato molto il confinamento con WhatsApp, videochiamate, sessioni virtuali e chat sui social network, spiega Verónica Montes de Oca Zavala, ricercatrice presso l'Istituto di ricerca sociale (IIS) dell'UNAM e coordinatore del Seminario Universitario Interdisciplinare su Invecchiamento e Vecchiaia (SUIEV).

Durante la pandemia, hanno stabilito strategie selettive con la tecnologia per ottimizzare e compensare l'isolamento. I nuovi strumenti digitali rendono più facile per loro mantenere i loro legami sociali e riconnettersi con i loro amici e familiari, ha aggiunto l'università.

"Quello che stiamo vedendo sono nuove forme di resilienza, di coping, e soprattutto di quelle che chiamiamo nuove relazioni sociali in cui la tecnologia appare come un elemento di mediazione", ha sottolineato Verónica Montes de Oca.

