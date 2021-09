Chiara Ugolini uccisa dal vicino : Ipotesi aggressione sessuale

aveva 27 anni, un sorriso allegro e un entusiasmo contagioso. È morta domenica scorsa a casa sua, aggredita daldi casa, e ha trovare il corpo, con una fortissima ferita alla testa, era il suo fidanzato, con il quale viveva a Calmasino di Bardolino ().





Chiara si era trasferita lì dopo la laurea per lavorare nel negozio del suocero, ma non si è presentata al turno e Daniel, preoccupato, è tornato a casa e ha fatto la scoperta agghiacciante. Il vicino di casa di Chiara, un italiano di 38 anni, ha iniziato una lunga fuga in moto, raggiungendo l'autostrada A1, probabilmente diretto a Roma. Una pattuglia della polizia stradale lo ha fermato nel tardo pomeriggio nei pressi del casello di Impruneta (Firenze).

L'uomo, sul quale vi erano gravi indizi di colpevolezza, ha ammesso le sue colpe ma non sono ancora chiare la dinamica dell'accaduto e i moventi dell'aggressione. Nello stesso stabile del 38enne abitavano Chiara Ugolini e il fidanzato: la coppia al secondo piano del palazzo di via Verona, l'uomo al piano terra. Tra le Ipotesi degli agenti potrebbe esserci una lite condominiale, finita male, o un'aggressione sessuale. Nel tentativo di rispondere ai tanti perché di un crimine così efferato, diverse comunità sono sconvolte. Nella città natale di Chiara, Fumane, il paese si è stretto al padre, che ha lavorato a lungo in un'azienda vinicola, e alla madre, che lavorava in un mobilificio. Anche gli abitanti di Bardolino sono sconvolti dall'accaduto, così come il circolo Pallavolo Palazzolo, dove Chiara aveva giocato a lungo prima come giocatrice e poi anche come allenatrice, per trasmettere ai bambini la sua passione per la pallavolo.

