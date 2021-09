Giochi online: come scegliere i siti sicuri

Con la fortissima espansione del gioco online a cui stiamo assistendo negli ultimi tempi, si è amplificata anche una problematica già nota: quella dei siti truffa. Purtroppo, affidarsi ad un sito di questo tipo può essere deleterio se non si tiene conto di alcune accortezze necessarie. Ma vediamo nel dettaglio a cosa dobbiamo stare attenti.

Logo ADM: cosa sapere

La distinzione essenziale, la prima che ci viene in mente, è sicuramente quella tra siti che sono riconosciuti dal circuito ADM e quelli che non lo sono. Con quest’acronimo ci riferiamo all’Agenzia Dogane e Monopoli, ente appaltatrice che si occupa della regolamentazione delle scommesse sul nostro territorio.

I siti che sono riconosciuti da ADM si riconoscono abbastanza facilmente. Per prima cosa presentano il logo nella home page, ben visibile. Questo può essere indicativo, ma non del tutto sicuro. Sì, perché alcuni siti truffa presentano un logo semi contraffatto, molto simile: ecco allora che ci si può dedicare alla ricerca proprio sul sito ufficiale ADM in maniera tale da essere certi che un determinato portale agisca a norma di legge. Fatto sta che già il fatto che il logo sia realizzato in maniera poco precisa può essere un sospetto.

Tra questi troviamo, come noto, il sito SNAI: si tratta di un portale che opera in maniera totalmente legale e certificata, e che offre attività legali anche per quanto riguarda i giochi da casino, come le Snai Slot quali “Bonanza”, “Gonzo’s Quest”, “Age of gods” e “Starbust”.

È essenziale che il sito a cui ci dedichiamo sia certificato e regolamentato a dovere: ricordate che ogni anno arrivano centinaia di segnalazioni all’ente di portali che operano illegalmente sul territorio. I casino online legali rispettano anche la regolamentazione europea CEE n° 2000/31/Ce.

Sito di gioco sicuro: altri accorgimenti

Come detto, dal boom del gioco online, che è stato particolarmente significativo nonostante le riaperture dei centri scommesse, la problematica legata alla sicurezza è sempre più rilevante. Nella scelta del giusto sito dobbiamo tener conto anche della reputazione: va da sé che alcuni siti siano maggiormente affermati rispetto ad altri. E questo lo si può notare tranquillamente tramite le recensioni presenti in rete. Sui vari forum o social network sono presenti i commenti e le opinioni dell’utenza.

Ma anche il nome stesso del sito alle volte può trarre in inganno. Per esempio, alcuni siti truffa copiano quasi in tutto il nome di un sito originale: prestare massima attenzione anche alla presenza di una sola lettera differente può essere d’aiuto.

E poi c’è un altro fattore che spesso viene sottovalutato, ovvero l’URL. Questo si trova, per chi non lo sapesse, in alto a sinistra nella barra degli indirizzi. Se il sito web non è sicuro, questo risulta privo della lettera “s”, posta al termine della dicitura “http”. Ciò fa già ben comprendere che si abbia a che fare con un sito web non sicuro e quindi è meglio girare alla larga. Dominio e Url, quindi, rappresentano degli indicatori molto efficaci di affidabilità.

