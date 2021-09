6 prigionieri palestinesi evadono da un carcere di massima sicurezza in Israele

Il severo servizio carcerario israeliano, uno dei più sicuri al mondo, ha subito nelle prime ore di lunedì la sua più grande battuta d'arresto da decenni a fuggire attraverso un tunnel in un carcere di massima sicurezza, sei prigionieri palestinesi interpretati da attentati, quattro dei quali condannati alla vita. La polizia e l'esercito hanno avviato una spettacolare ricerca con forze speciali e cani da inseguimento supportati da droni ed elicotteri per impedire loro di attraversare il confine del territorio occupato della Cisgiordania o della vicina Giordania. Il primo ministro israeliano Naftali Bennett ha definito la fuga di notizie un "grave incidente" e il dipartimento carcerario ha riconosciuto che c'è stata "una grave violazione dell'intelligence e della sicurezza".

A poche ore dall'inizio delle vacanze del capodanno ebraico, il personale era stato ridotto nel carcere di massima sicurezza di Gilboa, situato nel nord-est di Israele, a circa cinque chilometri dalla Cisgiordania ea circa 15 dal confine giordano. In un conteggio dei detenuti effettuato nelle prime ore del mattino, l'allarme è scattato nel secondo modulo del penitenziario. I sei detenuti non erano nella cella che condividevano. Poco tempo dopo, una ricerca di emergenza ha scoperto dove erano fuggiti.

Le versioni dell'evasione citate dalla stampa ebraica specificano di aver forato il pavimento sotto il lavello di servizio della cella per accedere al sistema delle gallerie di evacuazione, prima di raggiungere la rete fognaria del secondo modulo, a ridosso della cinta muraria del centro. Hanno poi raggiunto l'esterno del carcere attraverso un tunnel scavato sotto i muri di cemento che circondano il complesso. I funzionari della prigione hanno affermato di aver visto un veicolo sospetto nell'area in cui i detenuti potrebbero essersi allontanati dall'area prima che venisse scoperta la fuga.

Uno dei latitanti è Zacaria Zubeldi, ex capo delle Brigate dei martiri di Al Aqsa (un braccio armato del partito Fatah) a Jenin (a nord della Cisgiordania), è stato condannato, tra le altre cause, all'ergastolo per un attacco a un quartier generale del partito israeliano Likud in cui morirono otto persone nel 2002, durante la Seconda Intifada. Gli altri cinque fuggitivi sono membri della Jihad islamica e anche di Jenin.

Fonti carcerarie citate dal canale televisivo 12 hanno specificato di aver ricevuto informazioni di intelligence su un imminente scoppio di rivolte nel carcere durante le vacanze di Capodanno. In seguito ammisero che avrebbe potuto essere una manovra diversiva per distogliere l'attenzione dalla fuga attraverso un pulsante e una galleria sotterranea. I 400 detenuti di Gilboa sono stati trasferiti in altre carceri israeliane mentre le forze di sicurezza effettuano una ricerca generale per possibili tunnel, secondo il quotidiano Haaretz.

La prigione di Gilboa è stata costruita nel 2004 come centro di massima sicurezza per i prigionieri condannati per terrorismo. Presumibilmente, i fuggitivi avevano un telefono cellulare per coordinarsi con i collaboratori all'estero. L'esercito e lo Shin Bet (sicurezza interna) hanno istituito posti di blocco intorno al confine e all'interno della Cisgiordania.

