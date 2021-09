Netflix, sulla piattaforma streaming arrivano i videogiochi. Rivoluzione nel mondo videoludico?

Il mondo del gaming da sempre attira persone di ogni età, diventando sicuramente uno dei passatempi più utilizzati. Chi, almeno una volta nella propria vita, dopo una giornata stancante, non ha preso il proprio joystick ed ha giocato al videogioco preferito. È una pratica che accomuna milioni di persone in giro per il mondo e addirittura c’è chi ne ha fatta una professione, come i pro gamer o i content creator come Youtuber e streamer. L’evoluzione nel tempo dei videogiochi ha fatto si ogni settore della vita delle persone prendesse vita in formato digitale, basti pensare al gioco d’azzardo online e i casino italiani online, così come lo sport, con tanti titoli dedicati al calcio.

Sono tanti i colossi che dominano questo settore e intanto sembra volersi fare strada anche Netflix. Dopo film, serie tv e documentari, per la famosa piattaforma streaming è tempo di sbarcare anche sui videogiochi. Il colosso sta preparando un catalogo di titoli interattivi che saranno disponibili per tutti coloro che sottoscriveranno un abbonamento al servizio. Per ora Netflix ha lanciato un primo test caratterizzato da un numero limitato di videogiochi e disponibile solo per gli utenti in Polonia, che dà però già modo di capire come funzionerà nel resto del mondo. L'annuncio è arrivato su Twitter dalla divisione polacca della famosa piattaforma e per il momento riguarda due soli giochi per Android: Stranger Things 1984 e Stranger Things 3.

"A partire da oggi, i clienti in Polonia possono provare il servizio su Android con 'Stranger Things 1984' e 'Stranger Things 3', già inclusi nell'abbonamento periodico - ha confermato la società, ricordano poi - siamo ancora agli inizi ma lavoreremo duramente per offrire la migliore esperienza possibile nei prossimi mesi con il nostro approccio al gioco senza pubblicità e senza acquisti in-app".

I titoli disponibili verranno visualizzati, di volta in volta, nel feed della home page personale. Toccando l'icona, si passa al download, che indirizza direttamente al Play Store di Google. Ad ogni modo, non si tratta di videogame esclusivi, visto che gli stessi sono già presenti sul negozio digitale di Android. Nelle scorse settimane si è parlato di un presunto accordo tra Netflix e PlayStation, per l'inclusione nel servizio di videogiochi di celebri titoli della console di Sony, anche se al momento non vi è nulla di ufficiale. A luglio, l'azienda di Reed Hastings ha assunto un ex dirigente di EA e Oculus per guidare la divisione gaming del gruppo, confermando l'interesse nell'estendere l'intrattenimento su mobile. Non è comunque la prima volta che Netflix flirta con i giochi. L'app di streaming offre episodi interattivi di 'Black Mirror', 'Minecraft' e 'Carmen Sandiego', dove l'utente può decidere come far proseguire la storia.

Come funzionano i videogiochi su Netflix

Netflix ha chiarito che il lavoro per ampliare il catalogo proseguirà nel corso dei prossimi mesi con nuovi titoli. I due giochi si presentano in una sezione apposita del catalogo di contenuti video dell'app per smartphone e toccarli con il dito condurrà al Play Store di Android dove potranno essere scaricati gratuitamente. Una volta effettuato il download, i giochi si potranno far partire direttamente dall'app di Netflix, e al primo avvio chiederanno di inserire le credenziali al servizio per assicurarsi che chi sta giocando sia effettivamente un abbonato.

