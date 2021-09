eFootball 2022 in uscita il 30 settembre

Aver realizzato la piattaforma eFootball™ con l’Unreal Engine ha permesso di unificare l’esperienza console, PC e mobile – offrendo un gameplay di livello console sui dispositivi iOS e Android. Per i giocatori di eFootball PES 2021 su mobile, eFootball™ 2022 sarà disponibile come aggiornamento gratuito dell’app esistente, ma revisionerà tutto quanto venuto prima grazie al nuovo motore e alle nuove caratteristiche. Anche con tutti questi cambiamenti, il team di sviluppo ha fatto in modo che gli attuali giocatori mobile saranno in grado di trasferire molti dei loro oggetti in-game una volta che eFootball™ 2022 sarà rilasciato questo autunno. Tutti i dettagli su cosa potrà o non potrà essere trasferito sono ora disponibili sul sito ufficiale. Come per console e PC, la piattaforma eFootball™ su dispositivi mobile riceverà aggiornamenti regolari nel tempo. Nei successivi aggiornamenti gratuiti sarà aggiunto il supporto ai controller per dispositivi mobile e con esso il matchmaking cross-platform tra tutti i giocatori che utilizzano un controller.