Marvel's Midnight Suns - primo video di gameplay

Stringilegami indissolubili con le leggende Marvel come il Cacciatore,devasta le forze dell'oscurità sul campo di battagliae sperimenta il lato più oscuro della Marvel in questo unico RPGtattico del premiato studio Firaxis Games.





2K e Marvel Entertainment svelano in anteprima mondiale il primo gameplay di Marvel's Midnight Suns, dando un emozionante primo sguardo al combattimento tattico che definisce il genere del gioco eun nuovo lato dei leggendari eroi Marvel, mentre i giocatori vivono un'avventura indimenticabile che si immerge nel lato più oscuro della Marvel.





In Marvel's Midnight Suns, i giocatori assumono il ruolodel Cacciatore - il primo eroe originale personalizzabile dell'Universo Marvel, riportato in vita da un sonno secolare per guidare i Midnight Suns, con eroi che abbracciano Avengers, X-Men, Runaways e altri ancora. Costretti a unirsi in opposizione a Lilith, Madre dei Demoni e genitrice del Cacciatore, i Midnight Suns devono sollevarsi contro l'oscurità di fronte agli alleati caduti e con il destino del mondo in gioco.





"Siamo entusiasti di lavorarecon la Marvel per creare Marvel's Midnight Suns.

Non solo questa è una direzione sensazionale e originale per Firaxis, ma abbiamo anche una partnership gratificante con Marvel nel raccontare nuove storie del loro mondo" ha detto Steve Martin, presidente dello studio di Firaxis Games.





Nei panni del Cacciatore, ogni giorno di Marvel's Midnight Suns inizia nell'Abbazia, l'ultimo rifugio sicuro dall'influenza demoniaca di Lilith e la base mistica segreta del giocatore. I protagonisti si muoveranno liberamente nell'Abbazia da una prospettiva in terza persona "sopra la spalla" e saluteranno i loro compagni prima di imbarcarsi in missioni.





Marvel's Midnight Suns presenta un nuovo sistema dibattaglia coinvolgente e profondamente personalizzabile che premia ilpensiero intelligente con il fascino dei supereroi.

In Marvel's Midnight Suns, i giocatori selezionano fino a tre eroi da portare in combattimento e tutte le abilità degli eroisono rappresentate da carte. Ogni eroe, compreso il Cacciatore, ha unset unico di carte che può essere organizzato e personalizzato per adattare quel personaggio alle preferenze del giocatore e al suo stile di gioco. Oltre alle carte, i giocatori saranno anche in gradodi utilizzare i loro ambienti mentre spingono, saltano e spaccano laloro strada verso la vittoria.





“In Marvel's Midnight Suns, non stai imparando a combattereo a diventare gradualmente più forte - tu e i tuoi compagni eroisiete già delle leggende e dovete combinare tutto quello che avetenel vostro arsenale per fermare Lilith", ha detto Jake Solomon, Creative Director di Firaxis. "Le carte forniscono un modo nuovoe rinfrescante di approcciare le tattiche, permettendoci di andare davvero fino in fondo nella progettazione di un sistema di combattimento che fa sentire, guardare e giocare ogni eroe in modo diverso.





Dopo aver completato le missioni, i giocatori tornano all'Abbazia dove potranno sviluppare relazioni e rafforzare i loro legami personali fuori dal campo di battaglia con alcuni degli eroi più amati della Marvel, come Iron Man, Wolverine, Captain Marvel e altri.Nei panni del Cacciatore, i giocatori potranno vedere gli eroi sotto una nuova luce e sbloccare ulteriori abilità mentre aumentano la loro amicizia attraverso una varietà di attività, come conoscer emeglio gli eroi attraverso opzioni di dialogo, regali e altro ancora.





“Alla Marvel, cerchiamo sempre di portare nuove e fresche esperienze ai nostri fan e sappiamo che le persone hanno voluto 'uscire' con i loroeroi Marvel preferiti per molto tempo", ha detto Bill Rosemann,Vice Presidente di Creative alla Marvel Games.

"Questo è finalmente possibile in Marvel's Midnight Suns. Non potremmo essere più felici del modo in cui 2K e Firaxis stanno portando in primo piano le storie mistiche e più oscure dell'universo Marvel."





“Era incredibilmente importante per noi costruire qualcosa che il mondodei giochi non avesse mai visto prima", ha dichiarato Garth DeAngelis, Senior Franchise Producer di Firaxis Games.

"In Marvel's Midnight Suns, non stai solo salvando il mondo con combattimenti eroici - stai vivendo accanto e facendo amicizia con le leggende Marvel, impegnandoti in una storia incredibilmente profonda, il tutto mentre prendi decisioni interessanti che si addicono al gameplay senza tempo di Firaxis.”





Haaggiunto Chad Rocco, direttore della narrativa di Firaxis Games: "Contutti questi eroi provenienti da Avengers, X-Men, Runaways e altri universi ancora - questo è un gruppo particolarmente interessante e diversificato di eroi che non sempre hanno la stessa visione. Nei panni del Cacciatore, starà a te aiutare a colmare il divario tra la vecchia guardia e i nuovi arrivati."





Dopo il primo gameplay rilasciato oggi, Firaxis condividerà un video più incentrato sul combattimento Martedì 7 Settembre. Collegatevi su www.midnightsuns.com 20:30 per vederlo in anteprima.





Marvel's Midnight Suns verrà rilasciato a Marzo 2022 per: PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.





Altre News per: marvelmidnightsunsprimovideogameplay