PGA TOUR DI EA SPORTS: AGGIUNTI I PLAYOFF FEDEXCUP

ELECTRONIC ARTS E PGA TOUR ANNUNCIANO L'AGGIUNTA AUTENTICA DEI PLAYOFF FEDEXCUP AL PGA TOUR DI EA SPORTS, CON L'INNOVATIVA INTEGRAZIONE DEI DATI SHOTLINK IN TEMPO REALE Ritorna la gara di lunga durata per la FedExCup, che include tutti e tre gli eventi e i campi ospitanti dei playoff della FedExCup in alta fedeltà realistica Integrazione dei dati PGA TOUR tramite ShotLink, per migliorare le esperienze dei giocatori al lancio del gioco Oggi Electronic Arts e PGA TOUR hanno annunciato nuovi miglioramenti e aggiunte che saranno disponibili al lancio di EA SPORTS™ PGA TOUR™ tramite la loro partnership a lungo termine. Tra questi la notizia che la FedExCup, comprensiva di Playoff, tornerà nel titolo in modo grandioso attraverso aggiunte ultra-realistiche di tutti e tre gli eventi FedExCup Playoff e i campi ospitanti, l'implementazione dei FedExCup Playoff in modalità carriera, sfide selezionate e miglioramenti nell’autenticità dei golfisti PGA TOUR tramite dati sul golf estrapolati dalla vita reale integrati nello sviluppo del videogioco, che verrà lanciato nella primavera del 2022.

"Il PGA TOUR è entusiasta del fatto che i nostri fan potranno provare i playoff FedExCup e ShotLink powered by CDW su EA SPORTS PGA TOUR", ha affermato Len Brown, Chief Legal Officer ed Executive Vice President, Licensing e Merchandising del PGA TOUR. "EA SPORTS garantisce un'esperienza autentica e realistica mentre i giocatori accumulano punti per avere la possibilità di competere nei propri playoff virtuali della FedExCup".

Tutti e tre gli eventi che compongono i playoff FedExCup nel 2022 saranno giocabili al momento del lancio in EA SPORTS PGA TOUR, che presenterĂ i percorsi ospitanti del FedEx St.Jude Championship, BMW Championship e TOUR Championship - TPC Southwind a Memphis, Tennessee; Wilmington Country Club a Wilmington, Delaware; e l'East Lake Golf Club di Atlanta, in Georgia.

I golfisti del PGA TOUR saranno replicati in modo autentico in EA SPORTS PGA TOUR come mai prima d'ora con ShotLink® powered by CDW, il sistema di punteggio in tempo reale del PGA TOUR. ShotLink offre una rivoluzionaria tecnologia di acquisizione dei dati da tiro di ogni golfista, misurando le informazioni digitali dei giocatori di PGA TOUR e confrontando i dati con i fan che giocano al videogioco.

EA SPORTS PGA TOUR è il primo videogioco di golf in assoluto a incorporare le informazioni ShotLink, che forniranno un'ampia quantità di dati integrati nello sviluppo del titolo, che si tradurranno in valutazioni e abilità dei giocatori accurate ed enfatizzate negli eventi realistici di gioco. Anche i dati della soluzione di misurazione TrackMan vengono incorporati nel gioco per aggiungere un ulteriore livello di autenticità , consentendo ai game designer di EA di perfezionare il gameplay e numerose statistiche, come la messa a punto del club.

"Ottenere la mia prima vittoria del PGA TOUR al WGC-FedEx St. Jude Invitational è stato il culmine di anni di duro lavoro e allenamento, ed è emozionante sapere che i giocatori di EA SPORTS PGA TOUR potranno provare lo stesso brivido che ho provato io vincendo a TPC Southwind", ha affermato Abraham Ancer, che si è assicurato la sua prima vittoria al PGA TOUR in occasione del WGC-FedEx St. Jude Invitational all'inizio di agosto. "Avere la possibilità di competere contro i migliori golfisti del mondo nella FedExCup è un'esperienza da sogno, ed è incredibilmente emozionante sapere che i giocatori di EA SPORTS PGA TOUR potranno sentire l'intensità del torneo su tutti e tre gli autentici campi ospitati”.

Così come nella vera stagione del PGA TOUR, i giocatori potranno guadagnare punti FedExCup durante la modalità Carriera in-game per avere la possibilità di prendere parte ai playoff FedExCup con i migliori golfisti, e alla fine dell'anno avranno l'opportunità di vincere il FedExCup. La modalità Carriera vedrà anche il ritorno del Korn Ferry Tour, aggiungendo al gioco un ulteriore livello di profondità , che consentirà ai giocatori di affinare le proprie abilità prima di unirsi al PGA TOUR. Il Korn Ferry Tour, il tour di sviluppo del PGA TOUR, sarà una parte fondamentale del percorso di un giocatore per diventare un esperto di EA SPORTS PGA TOUR. EA SPORTS PGA TOUR è la sede esclusiva di tutti e quattro i principali campionati di golf: Masters Tournament, PGA Championship™, U.S. Open Championship e The Open. Oltre a giocare i campionati più importanti, gli appassionati di golf potranno costruire una carriera leggendaria mentre gareggiano autenticamente nel campionato THE PLAYERS, oltre che nei playoff della FedExCup sperimentando l'atmosfera e le sedi uniche di ogni torneo. I giocatori potranno anche competere all'Amundi Evian Championship, uno dei cinque principali campionati del Ladies Professional Golf Association (LPGA) Tour, e avranno l'opportunità di giocare nei panni di diverse atlete, oltre che di creare una propria golfista grazie alla funzione Crea un giocatore recentemente revisionata.

