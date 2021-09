Hearthstone Mercenaries arriva a ottobre

Hearthstone Mercenaries è un modo tutto nuovo di giocare a Hearthstone, che combina elementi RPG e roguelike - non è richiesto alcun mazzo di carte! In questa modalità di gioco free-to-play, i giocatori recluteranno e raccoglieranno personaggi leggendari da tutto l'universo di Warcraft per abbattere taglie generate proceduralmente. I giocatori potranno scegliere tra oltre 50 Mercenari (con altri in arrivo), ognuno con tre abilità aggiornabili e potenziali sinergie, per creare innumerevoli combinazioni di squadre.



COSTRUISCI LA SQUADRA PIÙ POTENTE DI TUTTA AZEROTH!

Potente squadra iniziale : dopo aver completato i tutorial sul combattimento e sul villaggio, tutti i giocatori riceveranno otto carte mercenarie iniziali ben assortite;

Combattimento veloce a turni : nelle battaglie testa a testa, i giocatori scelgono le loro mosse simultaneamente (le azioni con velocità più bassa si attivano per prime), finché l'avversario non viene sconfitto;

Progressione : i mercenari guadagnano esperienza sconfiggendo i nemici e raggiungono il massimo al livello 30;

Raccoglili tutti : una varietà di compiti e taglie garantisce monete che possono essere spese per creare ulteriori carte rare, epiche e leggendarie. Nuovi mercenari possono anche essere ottenuti dai Pacchetti Mercenari, con una Carta Mercenario garantita o un Ritratto Mercenario in ogni pacchetto;

Ci vuole un villaggio : nel Villaggio, l'hub principale dei mercenari, i giocatori possono gestire la loro collezione, raccogliere le ricompense delle missioni, aggiornare gli edifici, partire alla ricerca di nuove taglie e molto altro ancora!

DIABLO ARRIVA TRA I MERCENARI

Diablo, il Signore del Terrore, sarà uno degli oltre 50 mercenari disponibili al lancio! È disponibile come parte di uno dei tre bundle pre-acquisto, ognuno dei quali include un personaggio iconico di Blizzard!Il bundle pre-acquisto di Diablo include una carta diamante leggendaria Diablo e 50 pacchetti mercenari.Il bundle pre-acquisto dei Mercenari del Re dei Lich include una carta diamante leggendaria del Re dei Lich e 50 pacchetti Mercenari. Il bundle Mercenari Sylvanas include una carta d’oro Mercenario Leggendario Sylvanas e 30 Pacchetti Mercenari.

È possibile ottenere Diablo e Sylvanas direttamente in game, senza acquistare questi pacchetti, dai Pacchetti Mercenari o dal sistema di crafting.

OTTIENI UNA CAVALCATURA BURBA E ALTRO

Completa il prologo di Mercenaries, ottieni la tua prima taglia e riceverai la cavalcatura Burba di Hearthstone. Inoltre, con l'acquisto di un abbonamento a WoW di 6 mesi, i giocatori riceveranno tantissime sorprese, compresi i pacchetti Mercenari!





Hearthstone Mercenaries sarà lanciato in tutto il mondo il 12 ottobre!. L'offerta di abbonamento è valida fino al 19 ottobre 2021.

Altre News per: hearthstonemercenariesarrivaottobre