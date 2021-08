Igiene orale: l’importanza di un’adeguata prevenzione

Nel momento in cui si fa riferimento all’igiene orale, un gran numero di persone è portato a fare riferimento esclusivamente al fatto di lavarsi i denti con lo spazzolino dopo ogni pasto, in maniera tale da tutelare al massimo non solo la propria dentatura, ma anche il proprio alito.

In realtà, non è solamente così, dal momento che l’igiene orale non fa riferimento solo ed esclusivamente alla salute delle gengive piuttosto che dei denti, ma si tratta del benessere dell’intero corpo umano. Un elevato numero di studi scientifici, infatti, ha dimostrato come ci sia un legame tra le problematiche che vanno a colpire il cavo orale e diverse malattie che invece hanno ad oggetto organi come il cervello, piuttosto che il cuore. Nel caso in cui abitaste in Piemonte, il consiglio è quello di recarsi al miglior studio dentistico Cuneo, in grado di garantire efficacia nei trattamenti, cortesia, professionalità e qualità in ogni terapia consigliata.

L’importanza di svolgere un’igiene costante e annuale dal dentista

Se l’obiettivo è quello di proteggere al massimo la propria bocca e i propri denti, è chiaro che non si può di certo evitare di andare dal dentista, con una frequenza pre-concordata con quest’ultimo, in maniera tale da poter effettuare in maniera costante l’igiene dentale professionale, che viene anche chiamata molto più scientificamente come detartrasi, ma abitualmente viene ribattezzata pulizia dei denti.

Ebbene, si tratta di un vero e proprio atto terapeutico che ha come obiettivo principale quello di conservare e tutelare la salute di tutto il cavo orale, quindi non solamente dei denti, rivolgendosi anche all’osso, ai legamenti parodontali e al tessuto gengivale. Se spesso e volentieri si è convinti che una simile pratica valga solo ed esclusivamente da un punto di vista estetico, il vantaggio di ottenere un sorriso sano e bello rappresentano solo uno dei tanti vantaggi connessi alla pulizia dei denti costante.

Uno dei primi aspetti positivi che sono legati alla detartrasi corrisponde indubbiamente all’attività di prevenzione nei confronti delle carie, così come rispetto alla formazione di tartaro e placca. Insomma, non si tratta mai di prendersi cura del proprio sorriso, ma di tutto il cavo orale, impegnandosi ad associare alla prevenzione anche uno stile di vita corretto, così come un’alimentazione equilibrata e sana, evitando tutto ciò che può diventare una cattiva abitudine.

La prevenzione a casa

Ci sono alcuni consigli che possono tornare decisamente utili per migliorare tutte quelle pratiche legate all’igiene orale che vengono portate a termine quando si è tra le mura domestiche. Anche se spesso si tende a sottovalutarle, in realtà tutte queste pratiche sono fondamentali sia in ottica di prevenzione che pure di risoluzione di diverse patologie parodontali.

Dal punto di vista dell’igiene orale che si deve svolgere a casa, quindi, ci sono alcuni corollari da cui non si può sfuggire e che vanno messi in pratica in modo corretto. Il primo è quello di lavarsi sempre i denti alla fine di ogni pasto. Non solo, dal momento che il lavaggio dei denti, quando viene svolto in maniera corretta, deve durare all’incirca tre minuti. Inoltre, si suggerisce anche di utilizzare il filo interdentale, piuttosto che lo scovolino, almeno una volta al giorno, in maniera tale da rimuovere eventuali rimasugli di cibo che sono finiti incastrati tra i denti e che, con la normale igiene, non si riescono a togliere.

Lo spazzolino manuale va usato in maniera corretta: quindi, il primo passo è quello di andare a inumidire le setole, per poi posizionarle a 45 gradi sulla gengiva rispetto al dente. Le setole vanno applicate sui denti con un movimento rotatorio e circolare, ma sempre e solo unidirezionale. La cosa migliore da fare è quella di non adottare dei movimenti orizzontali, dal momento che non sono efficaci per rimuovere cibo e placca, ma al contempo finiscono per provocare dei danni, anche gravi a volte, alle gengive, così come allo smalto dei denti.

Altre News per: igieneoralel’importanzaun’adeguataprevenzione