Rissa Caserta : Il 18enne Gennaro Leone muore accoltellato

Un ragazzo di 18 anni, accoltellato nella zona della movida Casertana, è morto dopo essere stato trasferito in ospedale. Il giovane era stato coinvolto in una Rissa. Secondo quanto riferito, un collega ha tirato fuori un coltello e lo ha colpito alla gamba. Il colpo ha tagliato un'arteria e per il 18enne non c'è stato niente da fare. Il ragazzo era una promessa della boxe locale. Indagano i carabinieri per rintracciare l'aggressore.

Si è conclusa in tragedia una Rissa tra giovani di notte in via Vico a Caserta. Un pugile di 18 anni, Gennaro Leone, di San Marco Evangelista, è stato ferito a morte con un coltello. Il decesso è avvenuto poco dopo il ricovero all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano de Caserta. Il ragazzo, ferito alla gamba, aveva perso troppo sangue.

Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri del comando provinciale di Caserta, il giovane - che frequentava una società sportiva - sarebbe stato coinvolto in una lite in via Vico, nel centro storico. Inizialmente, furono due giovani a scontrarsi, dopo di che gli amici dell'uno e dell'altro si unirono al tumulto. In quel momento è uscito un coltello. Un colpo colpì Gennaro. Il giovane sarebbe stato soccorso sul posto da alcuni passanti, poi la corsa in ospedale. In un primo momento le condizioni non sembravano disperate ma, intorno alle 3 del mattino, il quadro clinico è precipitato e il 18enne è deceduto.

