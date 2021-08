BACK TO SCHOOL: più facile e divertente con i Clempad di Clementoni

I CLEMPAD Clementoni, sono veri tablet pensati per bambini, capaci di coniugare il divertimento con la tecnologia più evoluta. Disponibili in diversi modelli, sono ideali anche per supportare il bambino nelle attività scolastiche.

ILMIO PRIMO CLEMPAD X PLUS

Il MioPrimo Clempad X Plus è un vero tablet Android progettato per il primo approccio dei più piccoli al mondo digitale, per un divertimento da vivere in totale sicurezza.

Il Mio Primo Clempad X Plus comprende anche una selezione di video esclusivi per far divertire i bambini e permettere loro di scoprire attività educative da svolgere da soli o in compagnia.

Peri momenti dedicati al relax sono invece sono state create le favole yoga, un modo semplice di fare sport guardando un cartone animato.





Ideato, progettato e sviluppato in Italia.

Caratteristichetecniche:

Schermo 8” IPS HD 1280x800

Connessione 3G

Batteria al litio 3500 mAh

Memoria 16 GB

Ram 2 GB

Bluetooth 4.1

Android 9

Tastiera inclusa della confezione

CLEMPADX PLUS

ClempadX Plus, è stato progettato come un vero tablet Android per le specifiche esigenze di gioco dei bambini dai 6 ai 12 anni ed è stato pensato per creare una connessione fra mondo digitale e mondo reale.

I contenuti inclusi nel pack sono realizzati per garantire un’interazione digitale sicura e coinvolgente, capace di unire al divertimento la conoscenza di concetti e argomenti nuovi.

Trale tante attività il bambino potrà anche giocare con le bandiere dei paesi del mondo, scoprendo quali sono le più rare e imparando così nozioni stimolanti.

Grazie alla tastiera inclusa nella confezione, inoltre, fare ricerche e approfondimenti per la scuola sarà davvero facile e a misura dei più piccoli che si approcciano per la prima volta al mondo dello studio.





Ideato, progettato e sviluppato in Italia.

Caratteristichetecniche:

Schermo 8” IPS HD 1280x800

Connessione 3G

Batteria al litio 3500 mAh

Memoria 16GB

Ram 2GB

Bluetooth 4.1

Android 9

Tastiera inclusa nella confezione



