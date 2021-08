BANDAI NAMCO ANNUNCIA CHE PARK BEYOND ARRIVERÀ NEL 2022!

BANDAI NAMCO Entertainment Europe, ha annunciato oggiPARK BEYOND, un nuovo gioco di simulazione e gestione di parchi di divertimenti sviluppato dallo studio tedesco di Limbic Entertainment, che sarà disponibile dal 2022 per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

Cosa accadrebbe se la tua immaginazione fosse l’unico limite per creare il parco di divertimenti che hai sempre sognato? E se le persone che incontri rendessero la tecnologia, il denaro e la gravità degli ostacoli assolutamente irrilevanti? Preparati a intraprendere un viaggio in cui imparerai a immaginare, costruire e gestire parchi così straordinariamente audaci che la loro eredità vivrà per sempre.

Park Beyondè un gioco di parchi di divertimenti in cui potrai creare montagne russe al limite dell’impossibile, con profonde meccaniche di gestione che espandono il genere su console e offrono al tempo stesso un nuovo tipo di esperienza agli utenti PC.

La tua creatività sarà l’unico limite per creare e modificare facilmente i tuoi parchi di divertimenti. Usa i moduli a tua disposizione per creare attrazioni uniche con migliaia di combinazioni e portare un tocco di impossibilità che saprà stupire i visitatori.

Park Beyondavrà anche una modalità storia che ti darà l’opportunità di incontrare un vivace cast di personaggi, sia alleati sia nemici, che ti aiuteranno a far nascere la tua leggenda nel settore dei parchi di divertimenti. Partecipa alle presentazioni preliminari per definire gli obiettivi della tua missione e scopri maggiori informazioni sulle meccaniche gestionali del tuo parco lungo il percorso.

