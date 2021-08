Gamescom 2021 Little Nightmares II Enhanced Edition è disponibile per Console e PC

BANDAI NAMCO Entertainment Europe annuncia il lancio diLittle Nightmares II Enhanced Edition, la versione di nuova generazione dell’acclamato titolo, ora disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

Little Nightmares II ha anche raggiunto il traguardo delle 2 milioni di copie vendute.

Su console,Little Nightmares II Enhanced Edition è disponibile gratuitamente per gli utenti che possiedono già la versione PlayStation 4 o Xbox One, mentre su Pc, la Enhanced Edition è scaricabile tramite una patch.

Sviluppato da Supermassive Games, la versione di nuova generazione del gioco offrirà diversi miglioramenti rispetto al titolo originale. Saranno disponibili due modalità, una modalità Performance che consentirà di giocare a 2160p e 60 fps, e una modalità Beauty, che vedrà il gioco raggiungere i 4K con una risoluzione dinamica e 30 fps. Ecco tutti i dettagli sui contenuti della Enhanced Edition:

Modalità Beauty* - Little Nightmares II gira a 30 fps a una risoluzione di 4K con Ray Tracing ottimizzato.

Modalità Performance* - Blocca il gioco a 60 fps. Risoluzione dinamica fino a 4K per mantenere i 60 fps con Ray Tracing.

Riflessi con Ray Tracing – Consentono a qualsiasi superficie brillante di fornire un riflesso. La nitidezza e la definizione dipendono dalle diverse superfici.

Ombre volumetriche – Una maggiore risoluzione delle ombre volumetriche. I raggi di luce sono disturbati dagli oggetti e i personaggi che si spostano di fronte a una forte fonte di luce.

Particelle interattive – Le particelle sono più abbondanti e dinamicamente influenzate da Mono, Six e gli antagonisti principali. Le particelle fluttuano e vorticano dietro di loro, creando un ambiente più realistico e coinvolgente.

Audio immersivo – Nuovo e coinvolgente mix di paesaggi sonori 3D, che danno vita a un’esperienza più avvincente durante l’ascolto tramite cuffie o un impianto audio 5.1 /7.1.

Anche la versione PC beneficerà di questi miglioramenti, che saranno personalizzabili dagli utenti.









Little Nightmares II,

sviluppato da Tarsier Studios,è anche disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e Google Stadia.









