L'artista Ozuna si unisce all'Elite dell’Elite in Call of Duty Mobile

Per la prima volta Call of Duty: Mobile collabora con la superstar Ozuna su contenuti globali di gioco, inclusa la colonna sonora della nuova stagione.









Il pluripremiato artista è stato il primo musicista a portare ai fan contenuti personalizzati nel gioco a livello globale per il lancio della Stagione 7: L’Elite dell’Elite.

A partire dalle 02:00 di giovedì 26 agosto, la nuova integrazione permetterà ai giocatori di girovagare per Call ofDuty: Mobile con l'iconica skin del personaggio a forma di orso del cantante e altri oggetti a lui ispirati.

Per celebrare questa epica collaborazione, la mega-star del reggaeton ha scritto una nuova canzone per la nuova season, intitolata "A La Buena, El Mejor".

La stagione 7 di Callof Duty: Mobile lancia nuovi contenuti gratuiti e premium tra cui due nuove mappe, nuovi personaggi come il nuovo operatore di nome Demir, una nuova arma - l'Hades LMG - Shoulder Cannon, una nuova abilità operatore e molto altro.

I giocatori che vorranno entrare nell’Elite dell'Elite potranno anche intensificare il gioco con l'aggiunta di 50 nuovi livelli per ottenere il Battle Pass.

Per salire al top, i giocatori dovranno prestare attenzione ad alcuni dei punti salienti di Call of

Duty: Mobile Stagione 7: L’Elite dell’Elite, in arrivo su Android e iOS:

Scrapyard 2019: all’inizio del 2020 venne introdotta per la prima volta in Call of Duty: Mobile una mappa classica Modern Warfare 2 , e ora ritorna con un tema specifico: si tratta di u na mappa principalmente simmetrica, che si svolge in un cantiere navale pieno di resti e capannoni.

Monastero: originariamente lanciato in Call of Duty Online , questo tranquillo monastero , dove gli operatori devono farsi strada tra i sentieri tortuosi della mappa e diversi edifici , si trasforma in un campo di battaglia.

Il 2 e il 3 settembre i fan di Ozuna potranno guardarlo in streaming mentre giocherà alla Stagione 7 di Call of Duty: Mobile . Con lui ci saranno altri ospiti speciali.

Un nuovo video che mostra la trasformazione di Ozuna all’interno di Call of Duty: Mobile è visibile

Due nuove mappe

Nuovo evento a tema - Attacco informatico - a partire dal 3 settembre i giocatori potranno inviare il loro operatore in missione Multiplayer e Battle Royale ogni sei ore per avere la possibilità di ottenere ricompense, tra cui lo Zero - operazioni oscure e SKS - progetti di armi della torretta mitragliatrice, Epic Charm e altro ancora. Maggiore è il livello dell’operatore, maggiore è la probabilità di riportare ricompense di qualità superiori.

Il 2 e il 3 settembre i fan di Ozuna potranno guardarlo in streaming mentre giocherà alla Stagione 7 di Call of Duty: Mobile . Con lui ci saranno altri ospiti speciali.

Un nuovo video che mostra la trasformazione di Ozuna all'interno di Call of Duty: Mobile.





I giocatori possono aspettarsi nuove sfide stagionali, estrazioni fortunate, pacchetti e altro ancora, disponibili nello store una volta che la stagione avrà inizio. Il lancio della nuova stagione è previsto per giovedì 26 agosto!



Per ulteriori informazioni sulla Stagione 7: L’Elite dell’Elite, visita il blog di Activision: https://www.callofduty.com/blog/2021/08/call-of-duty-mobile-season-7-elite-of-the-elite

