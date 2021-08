Afghanistan : Salvati 3.350 profughi e 1.990 già arrivati

In vista dell'incontro virtuale dei leader del G7, il presidente del Consiglio europeo Michel, ha parlato degli sviluppi incon il segretario generale della Nato, Stoltenberg. "".

In fuga da Kabul altri 203 afgani sono giunti all'aeroporto di Fiumicino, grazie al ponte aereo tra l' Afghanistan e l'Italia, via Kuwait, organizzato dalla Difesa. Portati da Kabul a Kuwait City con un C130J dell'Aeronautica militare, i profughi hanno quindi proseguito il viaggio per Roma con un altro volo militare effettuato con un Boeing KC767. Così come per i precedenti arrivi, per tutti ci sarà profilassi anti-Covid in aeroporto, prima del trasferimento in strutture dedicate all'accoglienza.

Intanto "lo staff maschile e femminile che lavora all'ospedale di Emergency a Kabul continua a lavorare" ma una parte dei collaboratori "sta cercando di ottenere il visto per sé e la sua famiglia per lasciare l'Afghanistan". Lo ha comunicato il coordinatore medico dell'ospedale di Emergency a Kabul, Zanin. Lo stesso ha anche detto di aver comunque avuto assicurazioni da esponenti di governo dei talebani, incontrati personalmente, sul fatto che l'attività ospedaliera non sarà ostacolata.

In Totale da giugno scorso, quando con l'operazione Aquila 1 furono portati nel nostro Paese 228 afgani, sono oltre 3.350 i cittadini tratti in salvo. Di questi 1.990 sono già arrivati in Italia negli ultimi giorni e circa 1.300 sono nei pressi dell'aeroporto di Kabul in attesa di partire. Lo si apprende dalla Difesa, a margine della visita del ministro Guerini al Comando operativo di vertice interforze. Tra gli afgani già arrivati, ci sono547 donne e 667 bambini.

