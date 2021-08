Trailer Call of Duty: Vanguard: PlayStation Alpha

I possessori di una console PlayStation si preparino: saranno i primi a provare lanuovissima modalità Multiplayer “Call of Duty: Vanguard, Champion Hill”.

Dalle 19:00 del 27 agosto alle 19:00 del 29 agosto, chiunque abbia una PlayStation 4 o PlayStation 5 potrà partecipare alla PlayStation Alpha di Call of Duty: Vanguard, con l'innovativa modalità di gioco di Sledgehammer Games nota come Champion Hill.





Questa sessione di gioco da 48 ore offre l’opportunità di giocare a Call of Duty: Vanguard due mesi prima dell'uscita ufficiale (5 novembre). Inoltre, per la maggior parte dei possessori di PlayStation, non è richiesto un abbonamento a PlayStation Plus.

