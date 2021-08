EISA 2021: GLI LG OLED TV PREMIATI

PREMI EISA 2021: L'INNOVAZIONE DEGLI LG OLED TV PREMIATA PER IL DECIMO ANNO

Le innovative soluzioni di Home Entertainment di LG premiate

ancora una volta dai maggiori esperti mondiali di elettronica di consumo

In occasione della stagione di premiazione 2021- 2022,LG Electronics (LG) aggiunge cinque nuovi riconoscimenti al proprio record di successi agli EISA Awards. Tenuti ogni anno dallaExpert Imaging and Sound Association, la più grande organizzazione editoriale di elettronica di consumo del mondo, gli EISA Awards hanno premiato i seguenti prodotti LG per le loro prestazioni eccezionali e il design straordinario: LG OLED TV (modelliOLED65G1,OLED48C1),LG QNED Mini LED TV (modello 75QNED99), LG Eclair Soundbar (modello QP5) e auricolari LG TONE Free True Wireless Stereo (modello FP8).

Gli LG OLED TV ottengono un riconoscimento per il 10° anno consecutivo con ilTV LG OLED G1 da 65”, nominatoEISA BEST PREMIUM OLED TV 2021-2022. LG 65G1 stabilisce un nuovo standard per la qualità dell'immagine e per l'esperienza visiva di prossima generazione grazie al suo pannello OLED evo ultra-luminoso e il potente processore a (Alpha) 9 Gen 4 AI. Descritto dai giudici EISA come "un’esperienza emozionante", il TV di LG vanta il supporto per Dolby Vision IQ e Dolby Atmos, connettività HDMI a prova di futuro e una vasta gamma di funzioni intelligenti.

IlTV LG OLED C1 da 48” ha ottenuto il premioBEST GAMING TV,istituito da EISA per la prima volta. Dotato di pannello LG OLED e tecnologie di elaborazione video con supporto per Dolby Vision HDR su tutti e quattro gli ingressi HDMI, il versatile schermo da 48” 4K 120Hz è ideale sia per l’Home Cinema che per il Gaming. Le tecnologie LGGame Optimizer e Game Dashboard offrono inoltre preset specifici per genere e impostazioni personalizzabili che si aggiungono a VRR (Variable Refresh Rate) e ALLM (Auto Low Latency Mode) per immagini senza effetto screen-tearing e controllo reattivo.

Il riconoscimentoEISA 8K TV è stato quest’anno attribuito a LG QNED Mini LED TV, che offre maggiori dettagli e colori più definiti grazie alla sua combinazione tra la tecnologia Quantum Dot NanoCell Color e mini retroilluminazione LED. Il pannello Quantum Dot NanoCell di LG offre maggiore luminosità, neri più profondi e colori brillanti; la sua retroilluminazione avanzata con un controllo preciso delle zone di dimming offre un rapporto di contrasto incredibilmente definito.

Nella categoria soundbar,LG Eclair ha portato a casa una vittoria nella categoriaEISA SOUNDBAR INNOVATION. LG Eclair, la soundbar più compatta di LG fino ad oggi, è particolarmente adatta per i piccoli spazi grazie al design raffinato e arrotondato racchiuso in un elegante involucro di tessuto che si adatta perfettamente a qualsiasi arredamento. Questa piccola ma potente unità dispone di un subwoofer wireless con due driver da 5.25 pollici e configurazione bipolare che riduce al minimo le vibrazioni in modo da poter godere di prestazioni audio soddisfacenti con bassi profondi e ricchi senza disturbare i vicini di casa.

Per la prima volta nella categoriaEISA IN-EAR HEADPHONES, LG si é distinta per gli auricolari

(modello FP8 ) grazie al loro suono eccezionale con caratteristiche avanzate che non si trovano in nessun altro prodotto TWS. Grazie alla nuova tecnologia LG 3D Sound Stage, le cuffie LG FP8 creano un suono spaziale grazie al supporto di driver e grandi diaframmi per bassi solidi e senza distorsioni. Per una maggiore igiene, la custodia LG UVnano con LED UV-C elimina i germi e i batteri dagli auricolari durante la ricarica (via cavo o wireless). La durata della batteria di 10 ore tra una carica e l'altra, la ricarica veloce e la classificazione IPX4 contribuiscono a un'eccellente comodità in movimento, mentre l'ergonomico LG Arc Design assicura una vestibilità perfetta per uno stile di vita attivo.

