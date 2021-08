Casa sull’albero: la soluzione sostenibile per vivere in mezzo alla natura

Il contatto con la natura per l’uomo è sempre stato cruciale; non a caso, chi abita in luoghi immersi nella natura è meno portato ad avere problemi come ansia, stress, depressione e obesità, grazie all’effetto calmante che questa ha sul nostro organismo. Oggi perciò approfondiremo alcune caratteristiche della casa sull’albero, una struttura sostenibile che consente di vivere letteralmente immersi nel verde.

Treehouse: tutto ciò che bisogna sapere

Le case sull’albero variano in base al tipo di struttura considerata, ma ci sono delle basi comuni che caratterizzano questo tipo di abitazione. Basti pensare all’uso di materiali naturali (ancora meglio se a km 0) come legno, cartone pressato e fibra di canapa, ad esempio, per pareti e mobili: sia per gli interni che per gli esterni di una casa sull’albero è infatti necessario ricorrere a materiali a basso impatto ambientale, adatti quindi ad essere inseriti in un’abitazione green in mezzo alla natura.



Bisogna considerare, poi, che la costruzione di questa struttura va programmata soprattutto in base al luogo preciso in cui sorgerà, per il pieno rispetto del contesto naturale. Trattandosi di un’abitazione ancora poco diffusa in Italia, attualmente non ci sono delle norme precise riguardo la sua costruzione, ma essendo una struttura fissa necessiterà comunque di un progetto di un architetto. Tutto dovrebbe essere comunque realizzato in modo da ridurre al minimo sprechi e consumi di ogni tipo, per attuare uno dei princìpi base delle treehouse: il pieno rispetto dell’ambiente.

Molti sono i vantaggi energetici che si possono ottenere grazie a una casa sull’albero, soprattutto se si utilizzano soluzioni come l’isolamento per le pareti e la copertura naturale del pavimento. Inoltre, trattandosi di un’abitazione vera e propria, si può fare anche molto altro per ridurre l’impatto ambientale e il consumo di risorse preziose come acqua, luce e gas. Il primo passo potrebbe essere quello di valutare con attenzione alcune offerte per l’energia elettrica, come quelle pensate da Acea, così da ridurre questa voce di spesa in bolletta; a questo andrebbero poi uniti alcuni comportamenti virtuosi, volti a ridurre tutti quegli sprechi superflui ai quali spesso non si fa nemmeno caso. Spesso, infatti, bastano dei piccoli cambiamenti nelle nostre abitudini quotidiane per andare incontro all’ambiente.



Le treehouse più belle d’Italia

In giro per l’Italia ci sono molte treehouse dove poter provare l’emozione di dormire sospesi da terra, completamente circondati dalla natura; tra le opzioni più meritevoli, non si possono non citare lo chalet Aroma(n)tica che si trova nel vasto parco della Tenuta Montegrande in Piemonte, circondati dal bellissimo paesaggio del Monferrato, e il Caravan Park Sexten sulle Dolomiti, dove è possibile dormire sugli alberi in vero stile glamping, con comfort di ogni tipo. Un’altra struttura di lusso è anche l’Ecolodge, che si trova invece nelle Marche e presenta un design moderno ma al 100% ecologico e sostenibile, con delle grandi terrazze che danno una vista completa su tutta la Riserva Naturale Statale Gola del Furlo.

