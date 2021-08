Meteo weekend 21 e 22 agosto 2021 : torna il caldo fino a 35 gradi

L'anticiclone africano ha regalato giornate di caldo intenso, con temperature record al Sud e caldissime al Nord. Le temperature torride hanno incendiato l'intera Penisola. Il caldo insopportabile si è protratto fino a metà agosto: la settimana dal 9 al 15 agosto, infatti, è stata la più calda dell'estate. Nei giorni successivi, invece, locali temporali e temperature più basse hanno provocato un peggioramento dell'atmosfera, in particolare nelle regioni settentrionali. Secondo le previsioni Meteo per il fine settimana, però, è previsto il ritorno di Lucifero: l'anticiclone africano provocherà un innalzamento delle temperature. Il centro-nord è stato il più colpito.

Tra sabato 21 e domenica 22 agosto 2021 è prevista una nuova ondata di caldo africano che raggiungerà la nostra Penisola, in particolare la regione centro-settentrionale. La temperatura potrebbe raggiungere i 35 gradi in alcune zone del Paese, in particolare in Sardegna, Toscana, Emilia e basso Veneto. Colpisce soprattutto le province di Cagliari, Firenze, Bologna, Ferrara e Rovigo, mentre si raggiungeranno i 33/34 gradi nel resto delle Regioni.

Meno caldo al sud, tranne nelle zone interne della Sicilia e delle coste ioniche della Basilicata e della Puglia. Il caldo continuerà anche lunedì 23 agosto. Nei giorni successivi, invece, non è escluso tempo più fresco, con possibili nuovi temporali.

Il caldo intenso si farà sentire già sabato 21 agosto, quando le temperature massime toccheranno i 35 gradi in pianura, in particolare in Lazio, Toscana ed Emilia Romagna. Lungo le coste i valori massimi saranno più contenuti.

Prevalenza di cielo sereno o parzialmente-sereno su tutta Italia. Qualche nuvola in più attende sulle Alpi orientali e sull'Appennino meridionale, con brevi e isolate piogge sulle colline calabresi. Nel resto della Penisola è prevista una giornata di sole.

Da nord a sud, domenica 22 agosto dovrebbe essere caldo e umido. Il sole brillerà soprattutto in pianura, dove si potrebbero raggiungere punte di 36 gradi, caldo anche sulle coste, dove le massime potrebbero superare i 30 gradi. Le temperature aumenteranno leggermente al centro-sud e nelle isole, con poche variazioni al nord.

La nuvolosità potrebbe intensificarsi sulle Alpi, con rovesci e temporali sparsi nel pomeriggio. Una nuvoletta innocua potrebbe diffondersi anche sui cieli del Piemonte e della Liguria. Sole previsto nel resto del Paese. Di notte, però, non si escludono piogge e temporali isolati anche in Liguria e nelle pianure venete e lombarde.

Altre News per: meteoweekendagosto2021tornacaldofino