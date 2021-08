Gadget personalizzati : Cappellini e Borse per il tuo brand

Se sei un imprenditore e ti stai chiedendo come rafforzare l'identità aziendale e la riconoscibilità del tuo marchio, la soluzione più efficace e meno dispendiosa sono sicuramente i gadget personalizzati.



Perché fare pubblicità con i gadget personalizzati

I gadget sono un potente strumento promozionale, fanno sentire importanti e coccolati i clienti già acquisiti e rappresentano un potente strumento per farsi notare da nuovi potenziali clienti.



C'è anche il vecchio detto che dice: "un cliente soddisfatto, ne vale due". Fare un regalo è creare un legame, facilitare la negoziazione, aumentare la fiducia, ricordarsi di te e la ragione migliore: rendere felice qualcuno. Offrendo, non aspettandosi necessariamente un ritorno immediato, arriverà più tardi, quando il tuo cliente si ricorderà di te leggendo il tuo marchio sul gadget utile che gli hai regalato.

Per favorire l'efficacia dei gadget, come strumento di identificazione e diffusione del brand, è importante scegliere dei prodotti visibili che possano essere indossati o portati in giro. Per raggiungere tale obiettivo ad un costo contenuto con un risultato efficace potrebbero essere cappellini e borse personalizzate.



I Cappellini personalizzati

Accessorio attraverso i secoli, il cappellino è stato un capo di abbigliamento utilizzato per la sua praticità, per proteggersi dai raggi del sole. Negli anni si è affermato come un vero e proprio accessorio di moda . Molto spesso giudicato troppo maschile o sportivo, il berretto è oggi indossato tanto dagli uomini quanto dalle donne e si adatta a tutti gli stili. Molto apprezzato come regalo, può essere offerto in molte occasioni: come regalo di compleanno, di Natale, regalo per un cliente e come gadget aziendale.

Il bob hat ad esempio è anche diventato un vero e proprio accessorio di moda. Conosciuto anche come il cappellino del pescatore, questo copricapo è sempre più alla moda ed è stato persino riproposto da marchi di lusso negli ultimi anni. È diventato il tocco finale per l'outfit, la via d'oro tra modernità e vintage

I cappellini personalizzati sono inoltre il gadget ideale da distribuire durante fiere o eventi estivi, sono molto personalizzabili ed è possibile scegliere tra tantissimi modelli in base al target a cui ci si rivolge. In paglia, in tessuto, dai colori sgargianti a quelli tenui, ce n'è per ogni gusto. I cappelli, essendo molto visibili, risultano molto efficaci nel dare visibilità al tuo brand.

Ogni dipendente, ogni cliente e ogni prospect che riceverà un cappellino con il tuo logo diventerà una vetrina per il tuo brand. Sarà visto da lontano e in spazi dove il tuo marchio non è solitamente presente, ad esempio durante il tempo libero e le vacanze.



Personalizzato, creerai quindi un cappellino unico al 100% che piacerà sicuramente a tutti.



Le borse Personalizzate

Se c'è un accessorio che tutti usano, è la borsa! Ci sono molte opportunità per regalare una borsa personalizzata.

Per le giornate di shopping, la tote bag personalizzata sarà la compagna ideale. Queste borse in tela portate a spalla sono molto pratiche per quando si fanno acquisti e offrono un'importante superficie di personalizzazione. Puoi regalare shopper personalizzate anche agli appassionati di viaggi e per le tue clienti più sportive.



In considerazione delle campagne di sensibilizzazione contro l'uso della plastica attuate negli ultimi anni, e di una sempre più diffusa coscienza ambientale, ormai tutti portano sempre con sé una shopper da utilizzare per trasportare i propri acquisti in sostituzione dei sacchetti di plastica. La borsa in tela è il gadget ideale, non solo perché ormai è un oggetto indispensabile, ma perché, oltre a promuovere il brand aziendale, susciterà in chi la riceve la percezione di un'azienda attenta alle tematiche ambientali.

Le Borse in tela sono estremamente personalizzabili, per potenziarne la già elevatissima visibilità e stimolare la curiosità dell'osservatore, oltre al logo è possibile aggiungere immagini o slogan in linea con l'attività aziendale o anche solo con il messaggio che si vuole trasmettere. È possibile scegliere tra tanti di colori e modelli da personalizzare in base al target a cui ci si vuole rivolgere e al tipo di personalizzazione per cui si è deciso di optare.





