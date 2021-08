ZTE Axon 30 disponibile in tutto il mondo dal 9 settembre a partire da 499€/$/£

ZTE Corporation annuncia ufficialmente oggi il lancio globale di ZTE Axon 30, lo smartphone con fotocamera under-display di nuova generazione. Per questo lancio, la tecnologia della fotocamera under-display di ZTE è stata ulteriormente migliorata. Insieme ad un aggiornamento totale sia del software che dell'hardware, ZTE Axon 30 ha un design elegante di nuova concezione, fornendo ai suoi utenti una nuova grande esperienza mai stata vista prima. Le vendite aperte dello ZTE Axon 30 inizieranno il 9 settembre, e i prezzi partiranno da 499€/ 499$/ 429£.





Il trendsetter full-screen è la strada del futuro

Con la continua innovazione della fotocamera under-display, ZTE è riuscita a superare una manciata di sfide tecniche ottendendo sostanziali miglioramenti per quanto riguarda in 6 campi fondamentali: la matrice di pixel speciali, circuiti driver unici, chip di visualizzazione indipendente, fotocamera frontale, algoritmo selfie interno e una fotocamera più grande, sensibile alla luce, 4-in-1 da 2.24um equivalente a pixel grandi. Con il supporto di questi aggiornamenti, l'invisibilità della fotocamera frontale e le prestazioni del display sono state ulteriormente migliorate.

Inoltre, ZTE Axon 30 è il primo al mondo a introdurre uno schermo under-display con una densità di pixel così elevata, fino a 400 PPI, fornendo migliori prestazioni di visualizzazione pur mantenendo un'elevata trasmittanza e una migliore integrazione visiva con lo schermo nel suo complesso. Per ottenere una transizione più fluida tra la telecamera under-display e l'area di visualizzazione regolare, è stata condotta un'ingegnosa disposizione del circuito per attivare una migliore sincronizzazione tra le due aree. Oltre a questo, un chip di visualizzazione indipendente è stato incorporato in questo nuovo dispositivo, aumentando la precisione e la sincronizzazione del display attraverso il miglioramento intelligente dei pixel e l'ottimizzazione dello schermo. Nel frattempo, 7 strati di materiali altamente trasparenti e 3 tecnologie di elaborazione speciali consentono all'area della fotocamera sotto il display di essere più trasmissiva della luce.

In termini di schermo, ZTE Axon 30 è il primo sul mercato con fotocamera under-display dotato di display che supporta una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz e una frequenza di campionamento touch fino a 360Hz. Con uno schermo AMOLED da 6,92 pollici e un rapporto 20,5:9 di grado cinematografico combinato con la tecnologia audio 3D ultra immersiva DTS:X®, gli utenti non potranno sperimentare altro che la visione di film di alta qualità, soprattutto quando il display può anche coprire il 100% della gamma di colori DCI-P3, e supportare la profondità a 10 bit, insieme a 1,07 miliardi di colori. Come primo smartphone ad ottenere la certificazione per il display di tutti i TUV, SGS e UL, ZTE Axon 30 può fornire una protezione ultra per gli occhi riducendo efficacemente la radiazione della luce blu e supportando la regolazione DC.





Forti prestazioni, esperienze utente rivoluzionarie

Per quanto riguarda le prestazioni, lo ZTE Axon 30 è dotato della piattaforma mobile Qualcomm® Snapdragon™ 870 con un design octa-core "1+3+4" e una frequenza massima di 3.2GHz. Le capacità di calcolo, di rendering grafico e di rete di questo dispositivo possono anche supportare un'esperienza di gioco di livello professionale.

Per promuovere la rinomata funzione fotografica della serie ZTE Axon, ZTE Axon 30 è stato aggiornato con una quadrupla fotocamera AI, tra cui una fotocamera principale da 64 megapixel, una fotocamera grandangolare da 120 gradi, un obiettivo macro da 3 cm e un obiettivo di profondità di campo, che consente agli utenti di accedere facilmente a tutti i tipi di scenari fotografici.

Oltre a questo, la nuova fotocamera di ZTE Axon 30 fornisce svariati filtri classici e supporta l'importazione di file di filtri 3D Lut, creando fotografie personalizzate a piacimento degli utenti. La sua magica funzione di cambio colore offre la possibilità di cambiare il colore di alcune aree a proprio piacimento.

In termini di esperienza 5G, la serie ZTE Axon gode di vari punti di forza tra cui la connettività del segnale stabile e la connessione internet veloce, ecc. ZTE Axon 30 presenta la super antenna 5G 3.1 che è dotata di un sistema di antenna "anti-lock". L'antenna per il 5G è stata spostata verso l'alto e una doppia per il Wi-Fi è stata incorporata. Tale configurazione può prevenire l'antenna da qualsiasi blocco sia nella presa orizzontale che verticale, migliorando la densità del segnale del 100%. L'algoritmo unico di rilevamento della rete può identificare quella migliore in modo intelligente, attivare l'interruttore senza soluzione di continuità di 5G/Wi-fi/Wi-fi2, e aumentare la velocità di rete di tutti i canali, creando una grande esperienza internet in ogni momento.

Ultimo ma non meno importante, ZTE Axon 30 è anche dotato di una batteria da 4200mAh e 65W di ricarica veloce. Il triplo sistema di raffreddamento a ghiaccio, composto da una grande piastra di raffreddamento a liquido VC, gel termico e materiale composito a base di grafene e rame, può garantire il rendimento elevato continuo.





Il fascino della tecnologia: ZTE Axon 30 ed il suo design elegante

Oltre alle prestazioni esplosive, ZTE Axon 30 gode anche di un design esteticamente piacevole ed elegante, con un corpo ultra-thin di soli 7,8 mm di spessore e un peso di 189 g. La lunetta ultrasottile, la doppia linea di cintura e l'estetica dinamica streamline hanno ulteriormente potenziato ZTE Axon 30 per soddisfare l'attuale tendenza estetica.

La nuova area della fotocamera sul retro del dispositivo presenta un design iconico LABEL, creando questa etichetta unica della tecnologia di fusione delle immagini. La parte posteriore è fatta di materiale polimerico composito 3D, con texture di bagliore nano-level sovrapposta all'effetto olografico, favorendo un ricco intreccio di luce e ombra, e mostrando la grande bellezza dei colori.





Prezzi e disponibilità

Le vendite aperte inizieranno il 9 settembre 2021, sul sito web di ZTE: https://ztedevices.com/ it-it/ .

Il prezzo sarà di €499/ $499/ £429 per la versione 8GB+128GB e €599/ $599/ £519 per la versione 12GB+256GB.

