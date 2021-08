Cinque Terre - Un paradiso nella Riviera ligure

Situata tra i confini meridionali della Francia e della Toscana, la Riviera italiana è una destinazione perfetta per le vacanze. L'area è una delle parti più belle del paese, sede di molte coste spettacolari, città e villaggi meravigliosamente colorati.

Ci sono sentieri escursionistici che portano da Portofino, nota anche per i suoi sfavillanti porti, ai paesini delle Cinque Terre. Ma ci sono anche altre città costiere da esplorare, nonché bellissime spiagge e splendide viste sul mare. La zona è una destinazione turistica molto popolare e molte persone da tutto il mondo vengono qui. In questo articolo andremo ad esplorare i borghi delle Cinque Terre, una delle zone più belle che si possono trovare nella Riviera Ligure.

Monterosso al Mare

Come gli altri paesi della regione, Monterosso al Mare risale al Medioevo. Il borgo si sviluppò sotto la Repubblica di Genova e in questo luogo furono costruite numerose fortificazioni per proteggerlo dai frequenti attacchi dei pirati.

Il paese è separato tra il vecchio e il nuovo Monterosso. La parte vecchia è dominata dalle mura dell'antica fortezza - la Torre Aurora - e dai resti del Castello dei Fieschi, oltre che dalla Chiesa di San Giovanni Battista. Il nuovo Monterosso è anche conosciuto come Fegina, che si estende lungo la costa dal promontorio di San Cristoforo fino a Punta Mesco.

Monterosso è l'ingresso più settentrionale alle città costiere delle Cinque Terre, ed è stato a causa delle spiagge sabbiose e delle acque cristalline che il villaggio ha aperto per la prima volta ai turisti provenienti da ogni parte. La più notevole si chiama spiaggia di Fegina, e si trova proprio all'uscita della stazione ferroviaria. Il modo migliore per raggiungere il paese è in treno da La Spezia o da Levanto.

Vernazza

Questo è uno dei borghi più belli delle Cinque Terre. Vernazza è il secondo paese che raggiungeresti se iniziassi il tuo viaggio con Monterosso verso ovest. Avvicinandoti a Vernazza da Monterosso ti regalerà una vista mozzafiato del villaggio al tuo arrivo.

Gli appassionati di storia possono trovare la Chiesa di Santa Margherita di Antiochia del XIV secolo che si trova in fondo al porto, mentre su una collina di fronte al paese si trovano le fortificazioni difensive del XII secolo costruite dai Genovesi, i castello-torre dei Doria.

Manarola

Manarola è uno dei più piccoli dei cinque borghi che compongono le Cinque Terre. Molti visitatori dovrebbero prima esplorare le strade e provare le tante prelibatezze che si possono trovare qui. Dopodiché, la scelta più ovvia dovrebbe essere il porto, che è probabilmente una delle principali attrazioni del villaggio.

Il porto di Manarola è fotogenico come ci si aspetterebbe, ed è il principale luogo del villaggio per prendere il sole e nuotare dalla mattina al tramonto. Il borgo è costruito sui fianchi di uno sperone roccioso con alte case colorate che scendono al porto e alla piazza sottostante.

Riomaggiore

Situata anche lei nelle Cinque Terre, Riomaggiore è una delle sue cinque città. È sede di molti splendidi caffè e ristoranti e, simile agli altri, ha molti bellissimi edifici colorati. Riomaggiore in particolare è un ottimo punto di partenza per la vostra visita, in quanto è il primo paese che incontrerete se arrivate in treno o in auto da La Spezia.

Ci sono una varietà di cose che un nuovo visitatore può fare a Riomaggiore. Ad esempio, ci sono diverse chiese e castelli per gli appassionati di storia che sono stati costruiti nel 13° e 14° secolo, e ci sono anche i sentieri per i viaggiatori più avventurosi.

È uno dei migliori villaggi delle Cinque Terre, che offre ai turisti molte attività a cui partecipare. Ad esempio, ci sono un gran numero di compagnie intorno al porto che offrono barche, noleggio di kayak e anche tour.

Corniglia

Corniglia è l'unico paese delle Cinque Terre senza un proprio porto. Si erge a più di 182 metri sopra il mare e, a differenza degli altri villaggi, le persone che vengono qui devono salire invece di scendere nel villaggio.

Corniglia è molto più tranquilla rispetto agli altri paesi e si trova proprio nel cuore delle Cinque Terre, e riesce a mantenere un'atmosfera più rilassata e locale rispetto agli altri. Ci sono molti ristoranti e piccoli bar che sono nascosti nelle sue strade acciottolate e grazie alla sua elevazione, ha una delle viste più belle sul mare delle Cinque Terre.

