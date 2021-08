Barbara D'Urso super sexy ... ma non tutti apprezzano

è la regina della televisione italiana. Tuttavia, la sua potenza va oltre il piccolo schermo e spesso ha risvolti negativi. La conduttrice, infatti, ha scatenato l'inferno social con un semplice selfie... dei suoi seni. Laè in vacanza in compagnia di alcuni amici, ma sui social non perde occasione per mettersi in mostra ai suoi tanti fan.

In uno dei suoi ultimi scatti estivi, il protagonista principale è il suo decoltè in primo piano, ma non tutti hanno apprezzato la foto. Molti hanno accusato la D'Urso di cercare costantemente attenzioni, ma c'è anche chi l'ha semplicemente accusata di cattivo gusto.

Al momento Barbara non sembra intenzionata a rispondere sui social e difendersi. Critica o meno, la foto è rimasta lì... Una foto audace certo, ma c'è chi può e chi non può e lei, con quel fisico ovviamente può. La conduttrice si gode un meritato riposo, prima di affrontare la nuova stagione televisiva, che però la vedrà meno presente sui canali Mediaset.

Nel frattempo nessuna dichiarazione è stata rilasciata in merito alla sua presunta relazione con Francesco Zangrillo, con il quale è stato più volte paparazzato negli ultimi mesi. D'altronde, si sa, D'Urso ha sempre preferito mantenere la massima riservatezza sulla sua vita. Zangrillo, però, sembra aver ammesso la presenza di una persona speciale nel suo cuore...

