Burraco: consigli per i principianti

Quando si punta a passare una serata rilassante e spensierata con gli amici o con i familiari, tra i primi pensieri a cui si fa riferimento c’è senza dubbio quello delle carte. I giochi che si possono mettere in primo piano per divertirsi assieme sono diversi e tra questi è possibile includere il burraco.

Se sei qui, significa che, molto probabilmente, hai ricevuto più volte dagli amici o dai parenti la proposta di cimentarti in una partita ma, non avendo esperienza, hai rifiutato. No problem! Nelle prossime righe di questo articolo, abbiamo raccolto non a caso alcune dritte per chi, come te, inizia da zero con questo popolarissimo gioco.

L’importanza del compagno di squadra

Il burraco è un gioco relativamente semplice. Se si parte da zero, però, è opportuno scegliere bene il compagno di squadra, evitando sia i super neofiti sia chi ha poca esperienza. Giocare con una persona esperta permette di imparare durante le partite. Chi ha una mentalità ricettiva può riuscire, guardando le mosse fatte dal proprio braccio destro, a capire come muoversi al meglio per le giocate future.

La posizione delle carte

Sono diverse le difficoltà che i principianti del gioco del burraco si trovano ad affrontare quando si cimentano concretamente con il gioco. Tra queste, rientra la memorizzazione delle regole relative alla posizione delle carte. La prima cosa da dire al proposito è il fatto che, una volta calate sul tavolo, le carte devono essere sistemate una sotto l’altra di fronte a sé.

Nel momento in cui si creano gruppi di nuove carte, è importantissimo posizionarli alla destra di quelli già presenti sul tavolo da gioco.

Attenzione all’impulsività

La semplicità del burraco rispetto ad altri giochi porta spesso chi si cimenta da zero a lasciare spazio all’impulsività. Questo è un grave errore. Il motivo? Non sempre quando si calano sul tavolo da gioco i gruppi di tre carte ci si pone in una posizione di vantaggio. Non bisogna infatti dimenticare che, così facendo, si possono mettere in mano degli avversari informazioni preziosi per le mosse successive.

Cosa succede alle carte dopo aver toccato il tavolo

Parliamo ora di un altro punto fondamentale da ricordare quando si inizia da zero con questo gioco di carte apprezzatissimo (che prevede per la precisione l’utilizzo delle carte francesi).

Essenziale è non dimenticare mai che, una volta che hanno toccato il tavolo, la carta non può essere ripresa. Vale lo stesso per quanto riguarda lo spostamento in un gruppo differente. Rammentiamo altresì che, se si ha intenzione di iniziare una nuova combinazione, è necessario avere in mano non meno di tre carte.

Lo studio del tavolo e della chiusura

Si potrebbe andare avanti ancora molto a parlare delle dritte utili per iniziare a giocare a burraco... con il turbo! Tra i suggerimenti in questione troviamo il fatto di studiare bene il tavolo da gioco. Purtroppo, sono tantissimi i giocatori neofiti che, nel corso della partita, non valutano bene le carte da posizionare sul tavolo e, come si suol dire, si incartano, trovandosi con una o due in mano senza avere la benché minima idea di come gestirle.

Frequenta un corso

Se si ha intenzione di apprendere al meglio le regole di questo gioco nato in Paraguay e importato in Italia negli anni ‘80 - sì, la sua popolarità è relativamente recente - è possibile frequentare un corso. Si può optare per pacchetti di formazione a pagamento, ma anche per corsi gratuiti. Per quanto riguarda questi ultimi, YouTube è una miniera di contenuti di qualità.

Ovviamente non bisogna trascurare la pratica e, con il sorriso, mettersi in gioco il maggior numero possibile di volte (tenendo conto sempre i consigli elencati nei punti precedenti di questo articolo).

