Samsung svela un nuovo capitolo dell’innovazione mobile

I nuoviGalaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3 rappresentano la terza generazione di dispositivi foldable, offrendo ai consumatori le più amate e desiderate funzionalità Samsung all’interno di un hardware di altissima qualità.



Galaxy Watch4 e Galaxy Watch4 Classic introducono novità per l’esperienza smartwatch, grazie alle numerose nuove funzionalità dedicate al monitoraggio della propria salute, insieme a un sistema operativo e un’interfaccia utente completamente rinnovati.



Con i nuovi Galaxy Buds2, gli auricolari Samsung più leggeri e piccoli di sempre, è possibile apprezzare un’eccellente qualità del suono, unità a un’elevata e confortevole vestibilità.

Infine, con la piattaformaGalaxy for the Planet, Samsung sottolinea nuovamente il suo impegno ad agire in maniera sempre più sostenibile.

