Assassin’s Creed Valhalla l’Assedio di Parigi Recensione PS4

Ed eccomi nuovamente alla prese con una recensione, questa volta però un po' differente. Infatti, parlerò del DLC L'Assedio di Parigi, il secondo in uscita per Assassin's Creed Valhalla. Dopo la delusione del primo DLC, Ubisoft sarà riuscita a sistemare le cose? Scopriamolo insieme.



Storia

Eivor va in Francia per aiutare l'esercito di Sigfred; una volta arrivato scopre che anche li dei fanatici religiosi uccidono le persone che adorano il diavolo. Carlo e il conte di Parigi, Oddone, commettono crudeltà verso il popolo e in futuro potrebbero espandersi anche verso l'Inghilterra. Capito tutto questo, Eivor si unisce a Sigfred per cercare di fermare tutto.





Gameplay

Per quanto riguarda il gameplay e la sfida offerta da questo DLC, sicuramente ci si può ritenere soddisfatti. La novità più importante è la possibilità di eliminare i nemici in maniera silenziosa. Sono stati aggiunti nemici che attaccano da lontano e i Cavalieri Franchi che si spostano a cavallo muniti di lance.

Per quanto riguarda il bilanciamento della difficoltà, è stato rivisto in modo da adattarsi automaticamente al giocatore. Sono stati anche aggiunti nuovi Talenti e abilità extra che arricchiscono il repertorio di Eivor. Una di queste è la Piaga dei Ratti che permette ad Eivor di comandare un esercito di topi.

Infatti, scagliando una freccia verso i nemici, i piccoli roditori affamati lo elimineranno. Ci sono nuove missioni infiltrazione che ricordano i vecchi Assassin’s Creed; inizialmente sono molto interessanti, ma alla lunga risultano troppo simili fra loro e l'ingenuità dell'intelligenza artificiale rende tutto piuttosto monotono e ripetitivo.

In queste missioni il giocatore dovrà spesso eliminare dei bersagli in solitaria o con l'aiuto di soldati ribelli. Una volta portate a termine, si riceverà del denaro che servirà per potenziare gli alleati di Eivor rendendoli più numerosi e più forti. Infine, va segnalato che, per portare al termine la storia del DLC, si impiegheranno all'incirca una quindicina di ore.





Realizzazione tecnica

Graficamente il titolo è splendido, anche se in questo DLC ci sono alti e bassi. Le campagne francesi sono esteticamente bellissime con panorami mozzafiato e terre rigogliose e colorate. Quasi tutti i panorami godono di una luce dinamica unica; tuttavia, alcune aree sono avvolte da una nebbia perenne e risultano scure e poco illuminate.

Per quanto riguarda invece le scene di intermezzo e i personaggi è stato fatto un ottimo lavoro. I modelli poligonali sono bene animati, molto dettagliati e curati se paragonati a tutto il resto. Ottimo invece il comparto audio, con musiche e doppiaggio in italiano al top.





Conclusioni

Assassin’s Creed Valhalla L’Assedio di Parigi è un ottimo DLC. Ubisoft ha cercato di fare le modifiche chieste dalla community introducendo il combattimento con spada a una mano, razzie, modalità silenziosa ecc. Devo dire che il livello di difficoltà per i novellini è alto, ma darà grandi soddisfazioni se portato al termine. Posso definire L’Assedio di Parigi come un’ottima esperienza molto completa e soddisfacente. Consigliato!

Voto 8/10





