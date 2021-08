Assassin's Creed Valhalla l'assedio di Parigi, uscirà domani

Ubisoft annuncia che la seconda espansione di Assassin's Creed Valhalla,L'assedio di Parigi, sarà disponibile a partire da domani.





Ambientata in Francia, questa nuova avventura porterà Eivor in un percorso pieno di avvincenti missioni attraverso la campagna francese, versouna delle più famigerate battaglie della storia vichinga. Igiocatori potranno avere accesso a nuove armi, abilità, ed equipaggiamenti per affrontare nuovi nemici. L'Assedio di Parigi segnerà anche il ritorno delle Missioni Infiltrazione, dove i giocatori avranno la libertà di scegliere il modo migliore pereliminare il loro obiettivo designato. L'Assedio di Parigi sarà disponibile per tutti i possessori del Season Pass o separatamente a 24,99€ per chi è già in possesso del gioco base.





I giocatori avranno accesso all'espansione dopo aver completato uno dei due primi archi narrativi disponibili in Inghilterra (Grantebridgescire o Ledecestrescire), che si sbloccheranno subito dopo il loro arrivo dalla Norvegia. A Ravensthorpe, Eivor si imbatterà in dei visitatori che offrono regali sospettosamente generosi e troverà la strada per raggiungere il Regno dei Franchi. Il livello di potere suggerito per il Regno dei Franchi è 200, manon c'è un livello di potere obbligatorio per giocare a L'assedio diParigi.





Sviluppato da Ubisoft Montreal, Assassin’s Creed Valhalla offre al giocatore un’esperienza unica nei panni di Eivor, un leggendario guerriero vichingo che si ritrova a dover lasciare la Norvegia, nel nono secolod.C., a causa delle continue lotte e dalla diminuzione delle risorse. Rivivi lo stile senza regole dei guerrieri vichinghi con il rinnovato sistema di combattimento a due armi e sperimenta nuove opzioni digameplay come razzie, assalti, l’accampamento e il nuovo sistema di progressione e di aggiornamento delle attrezzature. Alleanze politiche, decisioni strategiche e scelta nei dialoghi possono influenzare il mondo di Assassin’s Creed Valhalla, dovrai compierele tue scelte con molta attenzione per proteggere la casa del tuo clan e il suo futuro.

Assassin’sCreed Valhalla è disponibile su Xbox Series X | S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Epic Games Store e Ubisoft Store su Windows PC, come anche su Stadia, Amazon Luna e il servizio di abbonamento di Ubisoft, Ubisoft+.





Permaggiori informazioni su Assassin’s Creed Valhalla, visita assassinscreed.com.





Altre News per: assassincreedvalhallaassedioparigiusciràdomani