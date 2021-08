Olimpiadi ginnastica ritmica : Milena Baldassarri sesta - Video

milena baldassarri, 19 anni

— infortunio alla caviglia a maggio

— gare internazionali disputate questa stagione 2



oggi: sesta ginnasta migliore a #Tokyo2020 ed in finale

la ritmica italiana non vedeva un’individualista in finale da sydney 2000#ItaliaTeampic.twitter.com/fSxXcwJD7d — — alessia?? | #ITALIATEAM?????? (@kudrytova) August 6, 2021

L'israelianaha vinto l'oro nellaindividuale, finendo con 107.800. Argento per la russa(107.650), bronzo per la bielorussa Alina Harnasko (102.700).ha chiuso inposizione con 99.625 punti. L'atleta azzurra ha fatto registrare il miglior piazzamento della storia per un atleta italiano in questa disciplina.

