Ricette leggere e appetitose per l'estate

Estate: Il tempo è bello, fa caldo e le bancarelle dei mercati traboccano di prodotti di stagione. Resta da vedere solo come cucinarli cogliendo anche l'occasione per fare scorta di vitamina D durante i pasti all'aperto, tra pic-nic, aperitivi e grigliate.

Frutta, Verdura e Grigliate in Estate

Rosso, giallo, verde, arancione o viola, d'estate la cucina si fa colorata. Frutta e verdura traboccano di vitamine e sali minerali, possono essere cotte o crude, in insalata o al gratin.



Se c'è una stagione generosa nell'orto come nel frutteto, è proprio lei: L'estate, dove tutto matura. Tanto vale cogliere l'occasione per preparare cibi di stagione, se possibile, freschi e locali: sono salutari e più economici. Quanto a sapere cosa cucinare, basta fare l'inventario del cassetto di frutta e verdura e cogliere la giusta ispirazione tra le tante varietà disponibili.

Piatti leggeri e grigliate all'aperto

In estate la frutta di stagione profuma di sole ed è il momento perfetto per godersi frutti e verdure maturi. Si possono gustare in crostate, insalate, marmellate, crumble o zuppe fredde, ma il tempo bello e caldo è ideale per aperitivi serali e grigliate conviviali all'aperto.

Si può iniziare con un gustoso antipasto estivo leggero come un carpaccio di manzo, un ceviche di orata, un gazpacho, un'insalata semplicissima di pomodoro-mozzarella , involtini primavera con verdure o gamberi. Le insalate giocano la carta del dolce e del salato con miscugli di salumi e nettarine o gli ultimi frutti rossi cosparsi con noci e pinoli per dare loro carattere e consistenza al palato. È anche l'alta stagione per i gamberi, da gustare al naturale con una spruzzata di limone o abbrustoliti in una marinata al barbecue.

L'estate è anche la fine delle vacanze prima dell'inizio dell'anno scolastico e di una nuova stagione, l'autunno. L'opportunità di dare un posto d'onore a carni alla griglia e spiedini cucinandoli al barbecue: simbolo delle giornate di sole, non può mancare, anche per far divertire i bambini all'aria aperta.

Per una maggiore leggerezza si può optare per un pesce di stagione come la trota o il nasello, da cuocere al vapore o al cartoccio con una deliziosa marinata. Per accompagnare i tuoi piatti estivi, niente di meglio di un gratin di verdure estivo, un tian, una moussaka, una ratatouille o verdure ripiene.

Per, corsa alla frutta estiva e alle preparazioni fredde come sorbetti, semifreddi e gelati. Le fragoline e i lamponi daranno un bel colore ai frullati con latte vegetale. La vera felicità delle belle giornate sta anche in angurie e meloni. Questa è l'ultima occasione per assaporare il loro lato dissetante e rinfrescante, ad esempio nel carpaccio di frutta.

